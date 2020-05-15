導演盧建彰：坐等別人給答案，等於過著18歲就死了、80歲才埋葬的人生

「曾有主管對我說，『如果你開會沒有想法，那就不用進來，進來只會消耗我的氧氣，甚至影響其他人思考。』當下，我覺得他太機車！現在，我明白，如果大家都沒問題、坐等別人給答案，這是18歲就死了、80歲才埋葬的人生。」

盧建彰，廣告導演、詩人、作家，中山大學企管系畢業，從廣告業務切入文案，當過奧美、智威湯遜廣告創意總監，29歲就拿下全球權威廣告創意評估報告《The Gunn Report》排名台灣第一，前後更贏得坎城、CLIO 、4A等國內外廣告大獎。

創意高峰改當導演 沒什麼不能做

「都拿第一了，明天還要上班嗎？」盧建彰成功登頂之後並沒有死守高位。他不讓自己禁錮自己，用一直以來的反思和感動，為自己和社會創造出不同的意義。

他念台藝大電影所，從執筆文案、轉為掌鏡導演。他辭掉創意總監，從上班族、改為接案拍片的自由工作者，近年執導《兩個爸爸》談失智父子情，《下一個十年，你會在哪裡》用「時間」強勢貨幣試圖終止社會對年輕人22K的譏諷，《Google齊柏林篇》獲選十大微電影，也幫總統蔡英文拍《願你平安》、《人民大聲公》、《台灣隊加油》，幫台北市長柯文哲拍《這票你聽孩子的話》競選廣告等。

生命試煉 從小開始

盧建彰並非人生勝利組。讀台南一中三年級，他在校門口對面的漫畫店津津有味看著《沉默的艦隊》，教官突然衝進來，他心裡嘀咕「難道看個漫畫也要被記過？」沒想到教官說「快！你媽車禍，快去見最後一面！」盧建彰衝去醫院的路上，腦中閃過各種畫面，雖然母親活下來，卻因為腦傷而失智，由父親一手照顧，父親甚至帶母親去上班。「家裡一位很重要的人，再也不嘮叨、不管你，甚至不知道你是誰。」巨大的不安衝擊著盧建彰，這是他生命的低潮。

盧建彰北上工作，每天固定打兩通電話回家，外商廣告公司爆肝忙碌，即便他在台南提案，也鮮少回家。那次，他剛結束台南統一企業的提案，父親在電話中哽咽說他得肝癌，盧建彰失神到嘉義驚覺「家人的事才是天大的事，公司沒有他不會倒」，他折返回家看父親。

邁入不惑之年，擅長說故事的盧建彰如何用影像發揮影響力？

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