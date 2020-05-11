聽新聞
test
0:00 / 0:00
他問旅遊去綠島還是蘭嶼 網答案一致大推：會想再去
因疫情緣故國內旅遊大受影響，疫情指揮中心指揮官陳時中說，將與交通部研議防疫旅遊，期盼讓民眾玩得開心，而近日也有網友問起，若要到離島旅遊的話，應選擇蘭嶼還是綠島，對此網友直言，「綠島不錯但蘭嶼無敵」。
有網友在「Ptt WomenTalk板」發文表示，他只知道蘭嶼的船票會較綠島貴一些，其他特色並不是那麼了解，因此好奇詢問，若要到離島旅遊的話，選擇哪裡會比較好。
文章貼出後不少人一致向原po大力推薦蘭嶼，網友表示，「蘭嶼沒有綠島破壞這麼多」、「蘭嶼更天然原始」、「推蘭嶼，是會想再去的地方」、「蘭嶼，不用懷疑」、「推蘭嶼，比較有度假的感覺」、「蘭嶼很美，遠但是值得」、「想要放空去蘭嶼」。
也有人指出綠島比較商業，但也是不錯的選擇，「要嗨一點去綠島」、「去綠島打工過一個月，如果玩的天數不多的話綠島算是滿推薦的」、「想潛水的話綠島比較漂亮」、「綠島跟朋友去，嗨到你不要不要的」、「綠島可以泡海底溫泉」。
還有人表示兩個地方可以一起去，「時間多再多安排綠島2天1夜，跳島玩也可以」，不過有網友建議原po若要到蘭嶼旅遊，搭飛機會是較好的選擇，「蘭嶼拜託搭飛機」、「坐船去蘭嶼會暈死吐死」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言