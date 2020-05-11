他問旅遊去綠島還是蘭嶼 網答案一致大推：會想再去

因疫情緣故國內旅遊大受影響，疫情指揮中心指揮官陳時中說，將與交通部研議防疫旅遊，期盼讓民眾玩得開心，而近日也有網友問起，若要到離島旅遊的話，應選擇蘭嶼還是綠島，對此網友直言，「綠島不錯但蘭嶼無敵」。

有網友在「Ptt WomenTalk板」發文表示，他只知道蘭嶼的船票會較綠島貴一些，其他特色並不是那麼了解，因此好奇詢問，若要到離島旅遊的話，選擇哪裡會比較好。

文章貼出後不少人一致向原po大力推薦蘭嶼，網友表示，「蘭嶼沒有綠島破壞這麼多」、「蘭嶼更天然原始」、「推蘭嶼，是會想再去的地方」、「蘭嶼，不用懷疑」、「推蘭嶼，比較有度假的感覺」、「蘭嶼很美，遠但是值得」、「想要放空去蘭嶼」。

也有人指出綠島比較商業，但也是不錯的選擇，「要嗨一點去綠島」、「去綠島打工過一個月，如果玩的天數不多的話綠島算是滿推薦的」、「想潛水的話綠島比較漂亮」、「綠島跟朋友去，嗨到你不要不要的」、「綠島可以泡海底溫泉」。

還有人表示兩個地方可以一起去，「時間多再多安排綠島2天1夜，跳島玩也可以」，不過有網友建議原po若要到蘭嶼旅遊，搭飛機會是較好的選擇，「蘭嶼拜託搭飛機」、「坐船去蘭嶼會暈死吐死」。