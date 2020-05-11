日食奇景下月登場！嘉義攜手台北 柯文哲稱來招攬客人

今年6月21日下午14時44分，全台各地將陸續出現日食天象，嘉義市恰好位於環食帶中心線，各角度都能目睹環食景象，時間更長達58秒。嘉義市府將舉辦系列活動，市長黃敏惠今北上與台北市長柯文哲揭開活動序幕，黃敏惠說，疫情影響，許多國外天文迷取消來台計畫，呼籲國人把握觀賞機會，錯過要再等200年。

月球繞地球公轉的過程中，月亮恰好運行至太陽與地球之間，月球遮蔽陽光，因而發生日食。今年夏至，全台各地將陸續出現日食，其中金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區更可看見壯觀罕見的「日環食」。嘉義市政府將舉辦「2020嘉義市日環食系列活動」，今與柯文哲在台北市立天文科學教育館舉辦記者會。

黃敏惠致詞時表示，這次日環食奇景，嘉義市有最好的觀賞景點，只要在嘉義市抬頭仰望，就能看見天文奇景。她也提到，許多外國天文迷都已經訂好飯店，如今卻受疫情影響，沒辦法親自前來，呼籲國人把握機會，錯過要再等200年。

本次日食發生時間為14時49分至17時24分止，若以台北市為例，則可見到日偏食，16時13分還可看見太陽被遮蔽達91.7%的日偏食。台北市也攜手嘉義市，提供人力、器材至嘉義市記錄天文奇觀，台北市長柯文哲也邀請大家，一起欣賞日食奇景，民眾也可鎖定線上直播。

至於本次天文合作是否可解讀為「白藍合作」？柯文哲笑說「想太多」，還說黃敏惠是來招攬客人。黃敏惠則表示，嘉義市長期跟台北市天文館合作，日食是重要盛事，台北市有最好的設備、人才，嘉義市有最好的觀賞點，雙方合作理所當然。

台北市天文館表示，當天將與國內及美、日、韓、港、杜拜等多個地區的天文組織進行線上聯播，另將派出多組觀測隊至環食帶通過地區，如嘉義、雲林、台東等地即時傳送影像，由於日食不能以肉眼直視，現場將架設天文望遠鏡，讓大家能安全地觀賞日食。

詳細日食資訊與活動內容可參閱台北天文館網站「網路天文館/天象預報」的「2020全民來看日環食」網頁https://pse.is/LGBUD。

【台北市立天文館日食活動資訊】

一、大廳投影解說

時間：6月21日14:30~17:30。

活動內容：於天文館中庭大廳裝設大型投影幕，直播世界各地日食實況，並由專家進行解說。

二、現場觀測活動

時間：6月21日14:00~17:30。

活動內容：於天文館後門廣場架設太陽望遠鏡，提供現場民眾透過望遠鏡觀測日食。

三、天文館臨時郵局

時間：日食郵票發行日及6月21日。