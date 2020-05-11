家長憂疫情 5幼兒疫苗接種率降0.53%至9.6%

新冠肺炎疫情持續，台北市衛生局統計發現，適齡幼兒的疫苗接種率，包括B肝、五合一、麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)、A肝及日本腦炎5項常規疫苗接種，疫情前後四個月的接種率，均下降0.53%至9.6%不等。

北市衛生局疾病管制科長余燦華說，正因部分家長擔心新冠肺炎感染，多避免進出醫療院所，也因此延遲帶孩子前往醫院接種常規疫苗。余燦華提醒，因麻疹傳染力強，因疫情緣故，麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)疫苗的適齡幼兒接種率下降8.08%，若有麻疹疫情，恐影響幼兒的抵抗能力。

另外，除了適齡幼兒外，余燦華說，截至今年4月底，臺北市2萬3788名即將入學的國小一年級新生中，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第2劑(MMR2)接種率為78.9%、活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗第2劑(JE-CV_LiveAtd-2)接種率76.92%、白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)接種率72.81%，上述3項疫苗全數完成率僅65.02%，提醒還有8322位學童，尚未完成全數接種。

衛生局提醒，各項常規疫苗應該按時接種，才能有完整保護力，其中接種滿5歲至國小入學前疫苗，才能提升學童的群體免疫能力，降低因集體生活而造成疾病感染之風險。

余燦華呼籲，防疫期間，家長若要於前往人潮較多的院所接種疫苗，除勤洗手、戴口罩等適當防護措施外，也可採事先預約，或至各行政區臺北市聯合醫院院外門診部及小兒專科診所接種。