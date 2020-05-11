快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長憂疫情 5幼兒疫苗接種率降0.53%至9.6%

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市衛生局疾病管制科長余燦華說，正因部分家長擔心新冠肺炎感染，多避免進出醫療院所，也因此延遲帶孩子前往醫院接種常規疫苗。圖／北市衛生局提供
北市衛生局疾病管制科長余燦華說，正因部分家長擔心新冠肺炎感染，多避免進出醫療院所，也因此延遲帶孩子前往醫院接種常規疫苗。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎疫情持續，台北市衛生局統計發現，適齡幼兒的疫苗接種率，包括B肝、五合一、麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)、A肝及日本腦炎5項常規疫苗接種，疫情前後四個月的接種率，均下降0.53%至9.6%不等。

北市衛生局疾病管制科長余燦華說，正因部分家長擔心新冠肺炎感染，多避免進出醫療院所，也因此延遲帶孩子前往醫院接種常規疫苗。余燦華提醒，因麻疹傳染力強，因疫情緣故，麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)疫苗的適齡幼兒接種率下降8.08%，若有麻疹疫情，恐影響幼兒的抵抗能力。

另外，除了適齡幼兒外，余燦華說，截至今年4月底，臺北市2萬3788名即將入學的國小一年級新生中，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第2劑(MMR2)接種率為78.9%、活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗第2劑(JE-CV_LiveAtd-2)接種率76.92%、白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)接種率72.81%，上述3項疫苗全數完成率僅65.02%，提醒還有8322位學童，尚未完成全數接種。

衛生局提醒，各項常規疫苗應該按時接種，才能有完整保護力，其中接種滿5歲至國小入學前疫苗，才能提升學童的群體免疫能力，降低因集體生活而造成疾病感染之風險。

余燦華呼籲，防疫期間，家長若要於前往人潮較多的院所接種疫苗，除勤洗手、戴口罩等適當防護措施外，也可採事先預約，或至各行政區臺北市聯合醫院院外門診部及小兒專科診所接種。

疫苗 麻疹 衛生局

延伸閱讀

張上淳：預估戴口罩、社交距離恐持續至疫苗問世

「中國已研發口服疫苗」婦人散播假訊息獲緩起訴

各國防疫不擇手段 美擬控中國偷疫苗資料

朱立倫籲疫苗研發應加入國際隊 不能閉門造車

相關新聞

加速中市台74線大屯區三匝道工程 林佳龍：草湖最快8月動工

急民所急。交通部長林佳龍說，行政作業平行推進，將加速落實台中市台74線大屯區三項匝道工程，目前大里的草湖匝道進度最快，最...

熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

今年第1號颱風「黃蜂」恐生成？中央氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動今、明兩天有機會增強為熱帶性低氣壓，預計周六到下...

南投連兩震！最大震度雲林三級 彰化嘉義也有感

南投連兩震！根據氣象局地震報告，晚間8時32分和8時35分，南投縣竹山鎮發生規模分別3.8和3.5的小區域有感地震，地震...

外送飲料風氣盛 環團籲減量一次性飲料杯

環保署統計國內一年使用15億個一次性飲料杯，為鼓勵民眾自帶環保杯也訂定獎勵辦法，不過多個環團今天聯合發出聲明表示，隨著天...

文化場館可望放寬進場百人限制 文化部:由指揮中心發布

新冠肺炎疫情趨緩，歐美各國也開始解禁文化場館。中央流行疫情指揮中心日前推出「防疫新生活運動」，上周更進一步表示，符合防疫...

「區間測速」遍地開花到跌落神壇 為何剩新北堅持使用

彰化縣區間測速器失準，3000多張罰單全部撤銷，重創政府執法公信力，立委要求區間測速器訂定檢核統一標準，並要求全台全面停用，各縣市紛紛如推骨牌般宣布暫停，全台剩新北市屹立不搖，堅持不停用。消基會交通組副召集人李克聰表示，別一國多制，暫緩實施比較好。

發病就像登革熱 新人畜共通傳染病在台現蹤新北急投藥

衛福部4月發布新增發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）為第4類法定傳染定，藉由蜱蟲為傳染媒介，是新興的人畜共通感染病原，台...

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

又有死傷事故。台鐵說，2254次區間車於楊梅車站 = 埔心車站間發生行人入侵路線事件，該車次及北段部份列車將延遲。

他問旅遊去綠島還是蘭嶼 網答案一致大推：會想再去

因疫情緣故國內旅遊大受影響，疫情指揮中心指揮官陳時中說，將與交通部研議防疫旅遊，期盼讓民眾玩得開心，而近日也有網友問起，若要到離島旅遊的話，應選擇蘭嶼還是綠島，對此網友直言，「綠島不錯但蘭嶼無敵」。

致敬防疫前線最美風景 明基材料贈台大5千口罩防護片

醫護人員在疫情期間長時間配戴口罩、防護用具，臉上壓痕被喻為「光榮印記」，為了向辛苦的醫護人員致敬，明基材料董事長陳建志於...

日食奇景下月登場！嘉義攜手台北 柯文哲稱來招攬客人

今年6月21日下午14時44分，全台各地將陸續出現日食天象，嘉義市恰好位於環食帶中心線，各角度都能目睹環食景象，時間更長...

15縣市豪大雨特報齊發 花蓮、台東還要留意大雷雨

中央氣象局下午2時30分發布豪大雨特報，花蓮縣有局部豪雨，其他14縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中...

熱門新聞

女車長貼文自曝「故意不播音」惡搞乘客 台鐵擬記過並調離現職

一個便當999！老乾杯「A5和牛便當」開賣 外帶88折

今防劇烈天氣！低壓雲系可能成颱 各國模擬路徑曝光

唐綺陽星座運勢週報：雙子打扮帶來桃花 天蠍用錢要克制

在北海道國道旁撿到「幼犬」經鑑定竟是隻小狐狸

熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。