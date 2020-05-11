員榮醫院、台灣人壽合作 APP線上申請超快速理賠

彰化縣員榮醫療體系與台灣人壽今天宣布將合作「區塊鏈快速理賠」服務平台正式啟用，員榮醫療體系總院長張克士表示，未來保戶可以透過APP在網路上就可立即辦理醫療理賠，未來希望病人甚至在出院時就可以拿到理賠金，尤其對於目前疫情期間，病人不僅可以不必往返申請，對於經濟有困難者也能立即理賠先紓緩經濟壓力。

張克士說，台灣人壽是第一家與醫療院所合作提供線上快速理賠的「理賠區塊鏈」服務平台，員榮醫院是繼高雄榮總，中部第一家提供線上APP快速理賠服務，對於防疫期間，有些病患不想後續多到醫院辦理相關申請，民眾不必出門，在家就可線上申請，也可減少感染風險。

台灣人壽副總經理曾玉潔表示，保險公司就是要給保戶理賠與保障，保戶關心的無非是會不會理賠，理賠是不是很困難，以往申請理賠約檢附相關資料約要13天，現在線上申請希望3天內就完成，甚至出院前就可以拿到理賠。

張克士說，「eClaime理賠區塊鏈」平台可供民眾申請體系內醫院的診斷證明書、門診紀錄單、費用明細、各種檢驗檢查報告及手術紀錄查報告及手術紀錄等，病患及家屬可以省下往返醫院申請就醫資料及轉送郵寄理賠申請文件的時間及不便，大幅縮短整個理賠時程。

曾玉潔說，理賠區塊鏈是以最新科技落實醫療資訊防偽、防漏、防盜、防濫用，並落實病人理賠的最佳化，表單等資料以系統加密加簽傳輸，具有極高的安全性。