腹膜透析不再心驚驚 大林慈濟護理師研發輔助器

嘉義縣大林慈濟醫院腎臟內科腹膜透析護理團隊花費1年時間研發「腹膜透析接管固定輔助裝置」，協助視力不好或手腳無力的慢性腎衰竭病人，藉由輔助裝置裝上導管，進行腹膜透析，避免感染風險，目前已獲經濟部智慧財產局專利證書。

腹膜透析護理師劉嘉琳表示，病人身上有一條腹膜透析導管，用於接藥水管路，每次更換透析液需做銜接，有老花眼或視力不好、手會顫抖、手部無力等患者，在過程中可能無法對準及對接，讓手部不慎碰觸導管造成管路污染，一旦管路污染就需回醫院更換管路，否則恐引發腹膜炎。

護理師劉嘉琳與王榆楒、許玬云、林鴻珺等，為幫洗腎病人解決感染問題組成研發團隊，並由慈濟科技大學副教授林祝君及大林慈濟護理部督導林興隆指導，從病人的角度思考，以拼圖式的一凸一凹原理，找滑軌對接，待兩邊的管路固定後，加上可連動式旋轉的手把，解決任何造成感染的可能性。

護理部主任陳佳蓉表示，腹膜透析護理同仁相當用心，為了減輕病人痛苦，及治療過程中能有更好方式，從臨床工作中激發出不同思維，並透過團隊力量發揮巧思，不斷變換設計方式、改良、排除萬難解決問題，榮獲專利肯定，更期盼在護理師節前夕，大家能給予這些辛苦的護理同仁更多掌聲。