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影／以為感冒症狀結果是心肌炎 醫護即刻救援
一名49歲男子感冒就醫，吃藥一周病狀卻未改善，還出現胸悶、盜汗、氣喘等症狀，緊急到中國醫藥大學新竹附設醫院掛急診，照Ｘ光才發現有嚴重的肺水腫肺浸潤，且心臟變的肥大，飛快心跳恐出現致命性的心律不整，和新冠肺炎症狀相似，所幸經篩檢，最後確診為心肌炎，由心導管室主任陳業鵬和團隊以「放主動脈汽球幫浦手術」治療，才成功緩解症狀，於加護病房治療約一周後轉入普通病房，現已平安出院。
陳業鵬指出，該男到院急診時有嚴重肺水腫肺浸潤，心臟變的肥大，心電圖顯示心跳高達每分鐘130下，心跳波形變寬，恐出現致命性的心律不整，不排除心肌炎或其他冠狀動脈症狀疾病，加上該男清明連假掃墓也曾到人多的地方，症狀加上接觸史，擔心恐染上新冠肺炎。
院方不敢大意，立即將該男隔離和篩檢，為把握黃金搶救時間，陳業鵬和團隊在負壓隔離病房穿全套防護衣以「放主動脈汽球幫浦手術」治療，加上內科部長林圀宏、感染科主任張凱音、胸腔內科主任梁信杰、胸腔內科醫師沈宜成和腸胃科醫師鄧冠宇及護理師全程待命，經一個多小時搶救治療，該男才比較不喘，生命跡象穩定。
事後，該男的妻子特別製作感謝卡給院方，陳業鵬則說，上次穿隔離衣治療已是17年前SARS期間，17年後再度穿隔離衣，心理當然會掙扎 ，但遇到了，為了病人，還是義無反顧。 很高興該男平安出院，他也主動隔離兩個禮拜，等到該男二採陰，才與家人見面。
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