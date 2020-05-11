高雄山區陸續降雨 南水局：全被乾涸土壤吸光

大高雄水情拉警報，昨晚高雄山區的甲仙、杉林等地陸續降雨，不少居民期待降雨紓解旱象，不過今早高屏溪的水位並未上升。南區水資源局表示，昨夜降雨量僅4.5毫米左右，全部乾涸大地吸光，無法反映在高屏溪川流量上，寄望今天午後能有更多降雨解旱。

今年南部降雨量不如預期，5月7日起大高雄水情燈號由綠轉黃，實施夜間減壓供水，主要取水地高屏溪的川流量連續多日降至6.3cms（立方公尺／秒），中央氣象局昨日發報大雨特報，高雄市也在降雨範圍內。

昨晚至今天凌晨，高雄旗山溪上游陸續降雨，不過下雨時間都不長，高屏溪川流量沒有改變。南區水資源局表示，累積雨量約只有4.5毫米，雨水被乾涸的土壤吸收，無法反映在川流量上，約30至50毫米的累積雨量才能讓水位上升，氣象預報今天下午會下雨，而且13至14日會有強烈鋒面，期待屆時南部有更多降雨。