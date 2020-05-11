兒盟提供3000戶物資提貨券 助有6歲以下孩子家庭

「3月以來收入不到6000元，幾乎無法負擔房租、托育費，常只能一份鍋貼，我們母子分著吃…」曉曉媽媽獨自照顧患有罕見疾病及嚴重氣喘的5歲曉曉，選擇彈性的民宿房務工作，因疫情影響，工作天數縮減為每周2日，收入銳減。

疫情逐步趨緩，但疫情衝擊已嚴重影響許多家庭生計。勞動部統計，截至4月底止勞雇雙方協商減少工時實施人數高達 19000 人，無薪假實施人數或企業家數創下十年新高。兒福聯盟執行長白麗芳表示，當家裡的經濟出問題，孩子的照顧馬上就會受到衝擊，兒盟近月來接到多起求助電話，決定擴大「兒福聯盟-6歲以下兒童防疫紓困補助」。

此一補助計畫目標提供3000戶家庭基本生活所需的物資提貨券，並透過社工員電話訪視了解這些家庭的生活困境和問題，後續更會依照家庭功能恢復的狀況，評估是否進入兒盟逆境家庭翻轉計畫進行長期服務。

白麗芳表示，考量6歲以下孩子需要相當的照顧和托育資源，甚至有些有醫療或早療的需求，對陷入逆境的家庭是沉重負擔，因此推出「兒福聯盟-6歲以下兒童防疫紓困補助」。在兒盟逆境家庭服務工作處/站所在的11個縣市，針對受到疫情衝擊，家有6歲以下孩子的家庭提供生活物資補助，讓因無薪假、無工可打或是因為疫情收入銳減的家長們不再為孩子奶粉、尿布或是最基本的生活物資焦頭爛額。

白麗芳表示，第一波預計幫助3000戶，其中2000戶會以桃園縣，高雄市，屏東縣、新北市、台中市及花蓮縣社會局或至善基金會與陽光基金會等社福機構或政府單位的轉介為主，1000戶則開放民眾申請，提供4000-7000元的物資提貨券，包括連鎖生鮮超市提貨券，或以嬰幼兒用品為主的藥局商品券。