陽明打造神經探針晶片 助診斷與治療同步

陽明大學團隊利用奈米材料「石墨烯」，打造神經探針晶片，克服過去無法與磁振造影同時使用的侷限，未來有機會讓診斷與治療同步。

陽明大學今天新聞稿指出，陽明大學生物醫學工程系教授陳右穎、交通大學教授陳三元、台北醫學大學教授李宜釗、中研院助研究員黃聖言等人組成跨領域團隊，利用奈米材料石墨烯開發出具多維度神經活動電信號感測、化學物質偵測與深腦刺激功能的神經探針晶片。

研究團隊應用還原氧化石墨烯神經探針晶片，植入掌管動物行為與認知功能的丘腦部位，進行深腦刺激，利用磁振造影觀察腦區活化情形，證實深腦刺激可改變自閉症動物的神經突觸可塑性，進而改善自閉症的社交缺損症狀。

此外，同時也印證石墨烯晶片具備電刺激治療功能，又能和磁振造影相容，因此可第一時間觀察腦影像評估治療結果，克服過去兩者不能同時進行的難題，未來有機會診斷與治療同步。

而團隊也開發 memory prosthesis 治療技術，藉由動物實驗驗證神經探針晶片可增強認知功能與記憶力，有效提高最多達50%。

陳右穎表示，過去神經晶片在植入人體後，常受限於手術沾黏與發炎，而影響感測訊號品質，但以還原氧化石墨烯作為晶片感測介面，具有絕佳高導電性，同時在晶片外圍包覆一層抗發炎因子，能克服過去沒有辦法達到的生物相容性與訊號品質。

陳右穎提到，如自閉症或阿茲海默症等腦部疾病，傳統上只能依賴行為或腦影像來判斷，有了可和磁振造影相容的神經晶片，就能針對不同治療需求，設計出偵測腦內不同生物訊號的精準生醫晶片，有助於垂直整合診斷與治療，為精準醫療發展奠定穩固的基石。