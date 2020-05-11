518國際博物館日故宮閉館 推Podcast頻道院長親上陣

518國際博物館日向來是各博物館聯手出擊的重要節日，今年受新冠肺炎衝擊，加上今年518落在博物館多半休息的周一，各博物館皆未舉辦慶祝活動。故宮雖首次在國際博物館日閉館，但在當天推出Podcast頻道，故宮院長吳密察將親自上線，回答青年朋友對故宮的種種問題。

疫情指揮中心日前推出「防疫新生活運動」，上周更進一步表示，符合防疫與安全措施的業者，不受室內100人、室外500人的限制。據了解，文化部上周召開主管會議，多位博物館館長參與，達成「放寬場館室內100人限制」的共識，等文化部跟疫情指揮中心確認後，便會正式放寬。

國立台灣史前文化博物館王長華認為，梅雨季節和夏天天氣悶熱，是民眾參觀博物館的最佳時機，應適度放寬。疫情期間要求博物館同一時段不得超過100人進場，但各博物館場地大小不一，統一限制100人並不合理。她認為，只要能做到保持社交距離、戴口罩等安全措施，放寬人數限制有其必要。

過去天天開館的故宮，此次因應疫情，首次公告周一休館至五月底，適逢518博物館日是周一，創下故宮首次在518博物館日休館的紀錄。但故宮今年將線上展覽設定為主攻目標，宣布在518博物館日當天推出Podcast，成為國內第一個推出Podcast節目的博物館。

Podcast為國際新媒體平台，以聲音內容為主，內容包羅萬象，透過Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、SoundOn等App即可隨選隨聽。

故宮表示，此一國內首個博物館Podcast節目，包括不可不知的故宮文物故事、故宮很好聊、展覽快報等主題。5月18日上架的第一集節目「院長給問嗎？」，收集青年朋友對故宮及院長好奇的事情，由故宮院長吳密察親自上線說明。