醫坦言不喜歡過母親節 30年前病母堅持旅遊原因讓他超心痛

昨天(10)是母親節，許多民眾都會安排歡慶活動。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金卻坦言，「不喜歡過母親節，甚至想逃避母親節」，原因是他的母親在他17歲時生病，當年因為等不到瓣膜置換手術而過世，他表示，失去至親的痛，即使過了30年依然走不出傷痛，也因此讓他理解到「當病人無法救治時，要記得救家屬」。

醫師陳志金10日在臉書發文表示，「五月對我來說，是個困難的月份，尤其是大家都在沈浸在母親節的歡樂氣氛中，我不喜歡過母親節，甚至可以說是我想逃避母親節，我母親在我十七歲那年往生了」。

陳志金表示，母親當年心臟衰竭，雙腳浮腫、頻頻咳嗽、半夜沒辦法平躺著睡、沒走幾步路就會喘，等了兩年後，終於快要可以接受瓣膜置換手術，卻來不及等到手術就過世了。

陳志金表示，醫生當年告訴母親，若不接受手術，就無法看到兒子結婚，她多次掙扎後就同意進行手術，然而她依然來不及看見自己的兒子結婚、來不及看見自己的孫子出生、也從未享受過什麼物質生活、更沒機會讓她兒子替她看病。

陳志金表示，媽媽過世的那天，是進行手術的前兩天，他因為要考試而沒有去探望她，竟成了一輩子最大的遺憾，「就在我考最後一科的時候，接到校長室的廣播」。

陳志金回憶，當時阿姨們在煩惱，去哪裡找媽媽的照片可以沖洗成遺照時，竟然發現衣櫥內藏著一張有框的遺照，想不到媽媽早就準備好了，這張是兩年前照的，從照片可以看得出來，她的眼眶是紅紅的，「每每想到她在為自己準備遺照時的孤獨悲傷情景，自己的眼淚也會不聽使喚的掉下」。

陳志金表示，最讓他自責的是，這張遺照是母親準備手術後去旅行時照的，他坦言，當時無法理解母親為何要在身體不好、經濟不佳的情況下，堅持去吉隆坡與濱城旅遊，之後才知道，原來母親在為自己舉辦一次「畢業旅行」。

陳志金表示，母親考慮到他的年紀還小，不知道如何處理安排後事，因此精心安排一切，安排一個只有一個人的旅行，一個回來就要拍遺照的畢業旅行，「我當時還反對他去旅行，我無時無刻都在為自己的無知與不貼心，感到生氣」。

陳志金表示，失去至親，即使過了30年依然無法走出傷痛，因此現在行醫就是要設法解除家屬的內疚與自責，「當病人無法救治時，要記得救家屬，關懷是唯一的處方」。他也說，「還好母親有去了那一趟旅行，我才能有這兩張，她僅有的照片」。