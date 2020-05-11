快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫坦言不喜歡過母親節 30年前病母堅持旅遊原因讓他超心痛

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage

昨天(10)是母親節，許多民眾都會安排歡慶活動。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金卻坦言，「不喜歡過母親節，甚至想逃避母親節」，原因是他的母親在他17歲時生病，當年因為等不到瓣膜置換手術而過世，他表示，失去至親的痛，即使過了30年依然走不出傷痛，也因此讓他理解到「當病人無法救治時，要記得救家屬」。

醫師陳志金10日在臉書發文表示，「五月對我來說，是個困難的月份，尤其是大家都在沈浸在母親節的歡樂氣氛中，我不喜歡過母親節，甚至可以說是我想逃避母親節，我母親在我十七歲那年往生了」。

陳志金表示，母親當年心臟衰竭，雙腳浮腫、頻頻咳嗽、半夜沒辦法平躺著睡、沒走幾步路就會喘，等了兩年後，終於快要可以接受瓣膜置換手術，卻來不及等到手術就過世了。

陳志金表示，醫生當年告訴母親，若不接受手術，就無法看到兒子結婚，她多次掙扎後就同意進行手術，然而她依然來不及看見自己的兒子結婚、來不及看見自己的孫子出生、也從未享受過什麼物質生活、更沒機會讓她兒子替她看病。

陳志金表示，媽媽過世的那天，是進行手術的前兩天，他因為要考試而沒有去探望她，竟成了一輩子最大的遺憾，「就在我考最後一科的時候，接到校長室的廣播」。

陳志金回憶，當時阿姨們在煩惱，去哪裡找媽媽的照片可以沖洗成遺照時，竟然發現衣櫥內藏著一張有框的遺照，想不到媽媽早就準備好了，這張是兩年前照的，從照片可以看得出來，她的眼眶是紅紅的，「每每想到她在為自己準備遺照時的孤獨悲傷情景，自己的眼淚也會不聽使喚的掉下」。

陳志金表示，最讓他自責的是，這張遺照是母親準備手術後去旅行時照的，他坦言，當時無法理解母親為何要在身體不好、經濟不佳的情況下，堅持去吉隆坡與濱城旅遊，之後才知道，原來母親在為自己舉辦一次「畢業旅行」。

陳志金表示，母親考慮到他的年紀還小，不知道如何處理安排後事，因此精心安排一切，安排一個只有一個人的旅行，一個回來就要拍遺照的畢業旅行，「我當時還反對他去旅行，我無時無刻都在為自己的無知與不貼心，感到生氣」。

陳志金表示，失去至親，即使過了30年依然無法走出傷痛，因此現在行醫就是要設法解除家屬的內疚與自責，「當病人無法救治時，要記得救家屬，關懷是唯一的處方」。他也說，「還好母親有去了那一趟旅行，我才能有這兩張，她僅有的照片」。

醫生陳志金的母親因為等不到瓣膜手術而過世。圖／取自陳志金臉書
醫生陳志金的母親因為等不到瓣膜手術而過世。圖／取自陳志金臉書

母親節 畢業旅行 醫師

延伸閱讀

貝果沒退冰直接放電鍋蒸 打開後慘況網友笑翻：以為是滷大腸

14歲印度女神童8間名校搶著要！ 哥哥11歲時拿3個副學士學位

她曬媽媽年輕時青澀照片 網友驚艷：氣質像南韓女明星

她買房月繳1.5萬房貸 盼男友來住要給6000元遭罵翻

相關新聞

加速中市台74線大屯區三匝道工程 林佳龍：草湖最快8月動工

急民所急。交通部長林佳龍說，行政作業平行推進，將加速落實台中市台74線大屯區三項匝道工程，目前大里的草湖匝道進度最快，最...

熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

今年第1號颱風「黃蜂」恐生成？中央氣象局說，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動今、明兩天有機會增強為熱帶性低氣壓，預計周六到下...

南投連兩震！最大震度雲林三級 彰化嘉義也有感

南投連兩震！根據氣象局地震報告，晚間8時32分和8時35分，南投縣竹山鎮發生規模分別3.8和3.5的小區域有感地震，地震...

外送飲料風氣盛 環團籲減量一次性飲料杯

環保署統計國內一年使用15億個一次性飲料杯，為鼓勵民眾自帶環保杯也訂定獎勵辦法，不過多個環團今天聯合發出聲明表示，隨著天...

文化場館可望放寬進場百人限制 文化部:由指揮中心發布

新冠肺炎疫情趨緩，歐美各國也開始解禁文化場館。中央流行疫情指揮中心日前推出「防疫新生活運動」，上周更進一步表示，符合防疫...

「區間測速」遍地開花到跌落神壇 為何剩新北堅持使用

彰化縣區間測速器失準，3000多張罰單全部撤銷，重創政府執法公信力，立委要求區間測速器訂定檢核統一標準，並要求全台全面停用，各縣市紛紛如推骨牌般宣布暫停，全台剩新北市屹立不搖，堅持不停用。消基會交通組副召集人李克聰表示，別一國多制，暫緩實施比較好。

發病就像登革熱 新人畜共通傳染病在台現蹤新北急投藥

衛福部4月發布新增發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）為第4類法定傳染定，藉由蜱蟲為傳染媒介，是新興的人畜共通感染病原，台...

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

又有死傷事故。台鐵說，2254次區間車於楊梅車站 = 埔心車站間發生行人入侵路線事件，該車次及北段部份列車將延遲。

他問旅遊去綠島還是蘭嶼 網答案一致大推：會想再去

因疫情緣故國內旅遊大受影響，疫情指揮中心指揮官陳時中說，將與交通部研議防疫旅遊，期盼讓民眾玩得開心，而近日也有網友問起，若要到離島旅遊的話，應選擇蘭嶼還是綠島，對此網友直言，「綠島不錯但蘭嶼無敵」。

致敬防疫前線最美風景 明基材料贈台大5千口罩防護片

醫護人員在疫情期間長時間配戴口罩、防護用具，臉上壓痕被喻為「光榮印記」，為了向辛苦的醫護人員致敬，明基材料董事長陳建志於...

日食奇景下月登場！嘉義攜手台北 柯文哲稱來招攬客人

今年6月21日下午14時44分，全台各地將陸續出現日食天象，嘉義市恰好位於環食帶中心線，各角度都能目睹環食景象，時間更長...

15縣市豪大雨特報齊發 花蓮、台東還要留意大雷雨

中央氣象局下午2時30分發布豪大雨特報，花蓮縣有局部豪雨，其他14縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中...

熱門新聞

女車長貼文自曝「故意不播音」惡搞乘客 台鐵擬記過並調離現職

一個便當999！老乾杯「A5和牛便當」開賣 外帶88折

今防劇烈天氣！低壓雲系可能成颱 各國模擬路徑曝光

唐綺陽星座運勢週報：雙子打扮帶來桃花 天蠍用錢要克制

在北海道國道旁撿到「幼犬」經鑑定竟是隻小狐狸

熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。