篩檢站無身障廁所、隔離病房無輔具 立委要求有配套

新冠肺炎疫情改變生活，民眾就醫、工作、上學或外出購物均需要隨著疫情變化配合防疫。不過有立委說，防疫資訊的發布與防疫機制的設計未充分考量身心障礙者需求，要求衛福部應評估疫情對於不同障別者的衝擊，並提出合理的配套計畫。

立委洪申翰接獲陳情指一名身心障礙者日前因發燒就醫，到了醫院卻注意到戶外的隔離篩檢帳篷並未設置無障礙廁所。後來他進到負壓隔離病房接受採檢與治療，受限於身體障礙，每個動作都需要護理人員幫忙。但護理人員進到隔離病房的時段與時間有限，病房內也沒有輔具、沒有無障礙設施，連按呼叫鈴都不便，在裏頭的一切需要，頓時變得相當困難。

立法院今天召開社會福利及衛生環境委員會，洪申翰質詢時除了提到上述案例，還指防疫資訊隨著疫情變化不斷調整，但資訊發布形式卻未考量到聽障者、視障者的需求，連預購口罩的App在設計時也未考量到他們的使用經驗，使得身障者購買失敗率高。

洪申翰表示，新冠肺炎疫情可能使許多防疫措施化為生活常態，盼衛福部評估疫情對於不同障別者的衝擊，並提出合理的配套計畫。

對此，衛福部政務次長何啟功承諾，未來制定政策時會將身障朋友的需求納入規畫。現階段先請立委提供蒐集到的陳情訊息、優先加以改正，日後疫情趨緩、啟動防疫檢討時，亦會檢討相關議題。

立委蘇巧慧今天質詢亦關注身障者需求議題，她提到，高達五成四的基層診所大門無法讓輪椅進入，六成四的診所並沒有無障礙通道，七成三的診所沒有無障礙廁所，硬體環境限制使得身障者於社區就醫不便。

對此，何啟功表示將責成醫事司進行相關評估，如果基層診所有意願且硬體條件允許，將優先協助改造無障礙環境。