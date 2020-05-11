女車長貼文自曝「故意不播音」惡搞乘客 台鐵擬記過並調離現職

本月3日，台鐵北上144車次山線自強號，行經雲林斗南站時發生死傷事故，由於死者身首異處，該列次停駛，由146車次海線自強號進行接駁。然而負責146車趙姓女列車長Po網自曝，自己故意不播音，許多旅客因此坐錯車。台鐵局稍早表示，擬依規予以記過懲處並調離現職。

但據了解，北上列車進彰化站之前就會播音，所以通常車子到彰化站內不會再播音一次。台鐵員工私下說，「明明沒她的事，自己要把頭伸出來給人砍」。

當天事故發生後，趙姓列車長於個人Instagram表示，她的146次從彰化接車，一堆旅客看到車來就上車，結果要去台中、豐原、苗栗的旅客全部坐錯。她說自己的車是開海線，故意不播音，還說自己就是壞心的列車長。

有人看到貼文，向台鐵高層、行政院、監察院甚至總統府投訴。對此，台鐵表示，當天趙姓列車長接班146次彰化=七堵乘務，經查確有依SOP播音及執行旅客服務工作。但該列車長以開玩笑方式於私人IG（私密帳號）不當貼文極為不妥，車班組主任發現後已立即請其撤除。

台鐵說，由於她的行為已嚴重影響台鐵局路譽，擬依規予以記過懲處並調離現職，再加強教育訓練與輔導。最終懲處，交台中運務段考成委員會決定。據了解，該列車長現在仍留在車班，不過已被換下來待命，為機動組。

台鐵員工對此也相當不滿，直言該列車長就是白目，也許只是覺得好玩，沒有想到後果。實際上，北上列車在進彰化站之前就會播音，然後交接給下一個。所以通常車子到彰化站內不會再播音一次。