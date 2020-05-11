熟女補鐵加鋅保美麗 營養師給食譜解除熟齡危機

愛美是女人的天性，但多數女性以為補充鐵質就能維持美麗，其實並不然，南投基督教醫院指出，補鐵加鋅才能免除因年齡增長，美麗打折的熟齡危機；營養師周孟穎則教食譜搭配，開出富含鋅、鐵且強化吸收的三菜一湯一炊飯的組合菜單。

南基醫院指出，鐵質攝取不足是多數女性的通病，缺鐵則會影響紅血球生成，導致血液無法輸送足夠的氧氣給全身，長期恐衍生疲勞、暈眩、心悸及臉色蒼白等問題，沒好氣色自然不美麗，所以大部分女性都知道補充鐵質，卻因此忽略了鋅。

而「鋅」素有「美容維生素」之稱，缺鋅容易出現掉髮、指甲脆裂、感冒頻繁、皮膚粗糙及食慾減退等症狀，其實與美麗息息相關，所以不分男女都需要適時補充，甚至透過飲食補鐵加鋅，解除因年齡增長流失美麗的熟齡危機。

周提到，食用紅米、牡蠣、蛤蠣、牛肉、金針花或羽衣甘藍等雖含有鋅、鐵，但聰明且正確的烹煮料理，有效提高吸收率更是重點；像「蒜香蛤蠣紅米炊飯」將蛤蠣和紅米做炊飯，讓鮮味和精華吸附紅米，增加米飯濕潤度，再以大蒜做調味。

其中，紅米富含花青素及鐵、鋅、硒等微量元素，且有很強的抗氧化能力；蛤蠣則含維生素B12、C及鐵、鋅，鋅和維生素C均參與膠原蛋白合成，有助於維持皮膚組織毛髮生長的健康和彈性。

「蘆筍蘑菇牡蠣烘蛋」是讓富含穀胱甘肽的蘆筍搭配牡蠣，促進促進鋅的吸收，蛋黃的卵磷脂則可活化腦細胞；「南洋風彩椒牛肉粒」彩椒含有維生素Ｃ能提高對牛肉的鐵質吸收，使用薑黃提味達到預防失智、護心、抗癌、抗氧化和抗發炎。

「護眼天菜佐腰果」就是烤同十字花科蔬菜的羽衣甘藍、胡蘿蔔，因兩者富含維生素A、C、K、鐵質、葉酸及葉黃素等，還擁有能夠加強肝臟系統解毒的含硫物質，搭配一份腰果，可補充體力、消除疲勞。