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超級電腦助攻 坊間想開發自動門把、社交距離無人機

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國網中心打造的超級電腦「台灣AI雲」目前在全球排名第21，因應新冠肺炎防疫，今年4月初宣布「科技抗疫專案」徵件起跑，申請獲准可免費使用台灣AI雲。圖／國家實驗研究院提供
國網中心打造的超級電腦「台灣AI雲」目前在全球排名第21，因應新冠肺炎防疫，今年4月初宣布「科技抗疫專案」徵件起跑，申請獲准可免費使用台灣AI雲。圖／國家實驗研究院提供

因應新冠肺炎防疫，國研院國網中心「科技抗疫專案」徵件，申請獲准可免費使用台灣AI雲。國網中心主任史曉斌表示，截至5月2日收到52件申請，38件審核通過，包含兩家上市櫃企業提出的申請案。申請者除生醫領域，也有人打算解決社交距離監測、企業數位轉型等問題。

國網中心打造的超級電腦「台灣AI雲」目前在全球排名第21。負責此專案的國網中心總監李君偉說，目前收到的52件專案中，一半與生醫有關，其次為疫調，也有零星的衍生應用申請，申請者打算運用台灣AI雲解決零售業數位轉型，設計不必用手也能打開的門把，以及遠距教學等疫情延伸出的問題。

有關醫療領域的申請案，李君偉指出，我國學研團隊申請使用台灣AI雲投入疫苗開發，或是肺部胸腔X光，提升醫療診斷效果。也有團隊申請台灣AI雲，用機器打造自然語言，幫助衛福部疾管署溝通疫情資訊。另有申請者打算融入無人機，判斷民眾有沒有保持社交距離。也有團隊擬用AI影像偵測民眾有沒有戴口罩。

台灣AI雲是台灣至今世界排名最佳的超級電腦，李君偉表示多國都因應疫情釋出超級電腦資源來防疫，例如美國總統川普號召科技業合作，白宮能源部與IBM共同設立高效能運算聯盟，結合16台超級電腦資源，幫助研究人員理解新冠肺炎。

新加坡的超級電腦中心也公開徵件，並已用人工智慧開發境內的社交距離APP，替政府找出8000名與確診者密切接觸者，並安排居家隔離。李君偉說，國網中心提供的GPU總量比新加坡多很多，開放更多政府、民間單位運用。國網中心這項徵件申請至6月30日止，計畫期限為今年12月31日。

AI 社交距離 新冠肺炎

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