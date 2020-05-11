彭啟明：下周台灣附近 有機會有典型的梅雨鋒面

天氣風險公司總經理彭啟明說，預期今天午後台灣仍有機會發展熱對流，有短時強降雨發展機會，不過可能較昨天零星許多。由於下周西南季風在南亞有發展趨勢，如果發展起來，台灣附近有機會較接近於典型的梅雨鋒面。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專發文說，目前鋒面位置在台灣上空，北部的風向已經有明顯改變為偏北風，今天中午高溫北部不超過30度，中南部仍有32-33度的機會。不過這波鋒面的結構不完整，台灣附近仍受到暖乾的高壓環流影響，抑制其後續發展，一直沒有東移發展起來，台灣本地反是鋒面前緣不穩定，在熱力作用下的午後熱對流。

他指出，目前鋒面在結構上仍有明顯的南北風交會不穩定，只是水氣明顯缺乏，預期午後台灣仍有機會發展熱對流。這類系統只能監控預警前幾個小時的不穩定條件發展，建議帶雨具備用較合適，今明都類似。

彭啟明表示，周三開始，環境風場改為偏東風，轉換為太平洋高壓影響，各地都將重新站上32-35度，預期會持續到下周日，下周還會有鋒面接近。

他說，這周也要稍留意菲律賓東方的擾動，有逐步發展趨勢，但現在說路徑還太早，建議等發展為熱帶性低氣壓再來觀察較合適。未來也要觀察的是西南季風，下周如果發展起來，屆時台灣附近的鋒面就有機會較接近於典型的梅雨鋒面，這要幾個條件配合的剛剛好。

中央氣象局說，明天鋒面逐漸移至台灣東方外海，東北風增強，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也偶有短暫降雨，午後東半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地晨間低溫約24至27度，白天北部、東半部高溫28至30度，中南部高溫可達32、33度，感受悶熱。

周三至下周日鋒面遠離，轉為高壓迴流的天氣型態，風場由東南風漸轉偏南風，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說 ，時序進入暖季，菲律賓東方至南海易有熱帶擾動發展，請隨時注意最新氣象資訊。