今防劇烈天氣！低壓雲系可能成颱 各國模擬路徑曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面已南下，各地雲量增多；除了南部、其他各地氣溫略降。目前在菲律賓東方海面的低壓雲系有機會發展成輕度颱風，各國模式路徑的模擬還相當分歧，是否侵台還言之過早。

吳德榮說，今天鋒面南下，天氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，並有伴隨小範圍雷擊、強風、瞬間大雨的劇烈天氣的機率；各地氣溫略降、北台轉涼。預測今天氣溫，北部22至28度、中部23至30度、南部24至32度、東部22至31度。明天各地仍不穩定，有局部陣雨或雷雨。但隨鋒面南移，北部先好轉，其他地區再依序逐漸好轉。

他說，最新模式模擬顯示，周三至下周日（13至17日）暖氣團逐漸增強，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

至於在菲律賓東方海面的低壓雲系正在組織發展中，各國模式最新模擬顯示，未來可能發展為熱帶性低氣壓或較弱的輕度颱風。各國模式路徑的模擬，有在菲律賓東方海面即向北迴轉、不影響台灣的，也有模擬出先進入南海再向北迴轉、距離台灣較近的路徑。

吳德榮強調，目前各國模式模擬的動向，皆為一周左右的變化，所以無論模擬強度或路徑，都有很大的不確定性。

中央氣象局說，今天鋒面及東北風影響，天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，山區降雨較明顯，外出記得攜帶雨具，前往山區活動請留意天氣變化。氣溫方面，高溫有下降趨勢，北台灣高溫約27至30度，中南部及花東約30至34度，沒下雨時天氣悶熱。