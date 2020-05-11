從事在宅保母成本高 年輕人卻步

托育政策催生聯盟調查，保母平均收托人數約兩人，實際薪資可達三萬元以上，雙北等都會區甚至達三萬五千元，卻吸引不到年輕人當保母。專家分析，相關系所教育仍以機構就業為主，加上在宅保母的房屋成本高、家長對年輕保母較不信任、有生育的年輕保母收托名額受限，都是年輕人從事保母的阻礙。

中正大學社會福利學系暨研究所副教授王舒芸分析，目前教育系統對托育人員的訓練，重點在於針對托嬰中心或幼兒園，較欠缺在宅保母教育，畢業後若想成為在宅保母，得再進修。再者，在宅保母需付出房屋成本，以滿足消防、各式設備等幾十項要求，年輕人多半租屋，房東不一定願讓人改裝。

王舒芸觀察，大部分家長也想找「有經驗、有口碑」保母，年長保母較易符合條件。年輕托育人員即便想從事在宅保母，通常會先去機構工作，累積經驗和口碑，等結婚、有可以自主安排的居住環境，自己也有照顧自己小孩需求，才會考慮自立門戶當保母。

苗栗縣托育人員發展協會理事長邱瑀屏說，「保母行業事實上沒什麼誘因」，原先還有保險和健檢補助，但都已取消；此外，年輕女性通常家中有小朋友，若自己育有兩名五歲以下幼兒則無法收托，若仍有生育打算，為了保有工作，須等孩子成長到五歲後才能再懷孕，這是吸引不到年輕人的主因。

邱瑀屏認為，加入「準公共化托育」的保母門檻提高，表示具有一定專業水準，但為了照顧自己孩子而無法收托其他小朋友，理應可領取托育補助，如此一來才能吸引更多年輕族群加入保母行列。