樓下打鼓班樓上兒童跑跳 居家振動令人抓狂

噪音、振動嚴重影響居家安寧，環保署37年前實施噪音管制法，原擬再祭出振動管制法，納管工廠、營業場所、道路、鐵路等振動，但送立法院擱置7年後，行政院撤回草案沈寂至今。環保署近期有意重啟討論，由於噪音、振動容易混淆，要先搜集資料界定兩者分別，才可能提出管制作法。

台北市陳小姐表示，家裡樓下2年前搬來一間爵士鼓家教班，天天打鼓到晚上10時，待在家總是感到明顯振動，加裝隔音設施也沒用，報警也頂多安靜一、兩天就故態復萌，根本無法休息。她不堪長期身心俱疲，最後放著房子不住，花錢到外面租房子以求安寧。

另一名彭小姐家裡樓上小孩每天跑跳，不時有玩具車在木頭地板滾動、積木掉落的聲音，「在頭頂上這裡跑到那裡、又跑回來」，甚至吵到深夜12時，抗議多次也不聽，一度想買「震樓神器」反制對方，令她相當崩潰，但覺得叫警察也沒用，「在自己家為何沒有人權？」

環保署統計，近3年有187件振動陳情，其中65件營建工程為最多，其次為58件跑跳等行為。振動來源最多為營建工程，其次為餐廳等營業場所。

環保署32年前研擬振動管制法草案，明定可畫設振動管制區，在管制區內的工廠、營業場所、營建工程等設施不得超過振動管制標準；道路、鐵路交通引起的振動若超標，主管機關也應採取防治措施。

環保署空保處長蔡孟裕表示，由於時空背景變化，必須先分析各縣市受理的振動陳情案件，才能考量當初草案的適用性，尤其振動幅度有專業量測方法，要有明確定義跟方向，才能做後續規畫。

蔡孟裕表示，振動、噪音兩者不易區分， 像是樓上小孩跑跳或打球時，民眾會聽到「砰砰砰」的聲音，到底要從振動或噪音角度納管，都必須加以釐清，再進一步思考立法或建立指引，目前尚無時間表。

至於現行作法，蔡孟裕指出，若是跑跳、打球等不連續的聲音，民眾可以報警以社會秩序維護法處理，但若是公共工程施工、鄰居抽水馬達運作等連續性聲音，就可以用噪音管制法開罰。