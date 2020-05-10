為何六成保母超過50歲？年輕人不願當保母的四大原因

根據托育政策催生聯盟調查，保母平均收托人數約為兩人，換算成實際薪資可達三萬以上，大台北及新北都會區保母平均薪資為三萬五千元，已高於私立幼托機構的薪資，卻仍吸引不到年輕人當保母，近六成的保母年齡超過五十歲。專家分析，相關系所教育仍以機構就業為主、在宅保母的房屋成本高、家長對年輕褓母較不信任、有生育的年輕褓母收托名額受限，這些都是年輕人從事保母的阻礙。

中正大學社會福利學系暨研究所副教授王舒芸分析，目前教育系統對托育人員的訓練比較是針對托嬰中心或幼兒園，只有少數係所有擴及在宅保母的教育，因此年輕人畢業後若想當在宅保母，都得再去進修。再者，在宅保母需要付出房屋成本，以滿足消防、各式設備、門窗戶幾十項環境要求，自有住宅比較容易達到，年輕人多半是租屋，房東不一定願意讓人改裝。

王舒芸觀察，大部分家長其實也會想找「有經驗、有口碑」的保母，年長的保母比較容易符合條件。年輕托育人員即便想從事在宅保母，通常也會先去機構工作，以累積經驗和口碑，等到自己結婚、有可以自主安排的居住環境，自己也有照顧自己小孩的需求，才會考慮自立門戶當保姆。

苗栗縣托育人員發展協會理事長邱瑀屏表示，從事保母行業事實上沒有什麼誘因，原先還有保險和健檢補助，但現在都已取消，會從事這行業，多是因為喜愛小孩，且為兼顧家庭才從事。尤其年輕女性通常家中都有稚孩；若自己同時有兩名五歲以下的幼兒，則無法收托；即便只有一個五歲以下的幼兒，能收托兩名幼兒，但若是仍有生育打算，則必須等到孩子成長到五歲後，才能再生。

邱瑀屏說，從事保母行業，對有兩胎以上生育規劃的年輕女性來說，不是中途會被迫剝奪工作權，就是必須終止妊辰，也是這行業吸引不到年輕人的原因。邱瑀屏認為，加入「準公共化托育」的保母門檻提高，表示有其專業水準，照顧自己的孩子而被迫無法收托，理應也要可領取托育補助，而非僅是領育兒津貼。如此一來，才有可能吸引更多年輕族群加入保母行列。