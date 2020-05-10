一張圖看一周天氣！今晚鋒面到有雨至周二 低壓發展中

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，氣象局說，今天在鋒面前緣暖區，各地高溫炎熱，尤其中南部出現36度以上高溫。今晚鋒面南下，明後天通過，全台有雨，中部以北慎防大雨。周三鋒面遠離後天氣回穩，白天天晴溫高，僅午後留意局部陣雨。

氣象局說，今天西半部地區，尤其是中南部近山區，有出現局部36度以上高溫，而這樣的天氣型態今天入夜後將有所變化。

氣象局說，今天晚上鋒面南下，明後天鋒面通過，全台各地都有機會出現局部短暫陣雨雷雨，而鋒面通過的過程，下雨時間不見得很長，但鋒面帶上容易伴隨劇烈天氣發展。當對流雲系移入會有較大的雨勢、打雷閃電或是強陣風等現象，提醒這兩天外出要特別注意天氣變化。

氣象局說，一波一波雨勢之間的空檔，白天偶爾可能會透一些陽光，雖然鋒面下來各地溫度會下降，但下降幅度不是很大，白天感受還是稍微有些悶熱。

溫度方面，明後天各地低溫23到25度，高溫略降，落在29到33度。

氣象局說，周三後鋒面遠離，天氣逐漸回穩，再恢復到上午天氣穩定，午後在西半部近山區及東北部地區會有一些局部短暫雷陣雨，東部及東南部則有一些局部短暫陣雨。

溫度方面，周三起各低低溫落在23到25度，高溫31到36度。

另外氣象局，說在菲律賓東方海面上有低壓正逐漸發展當中，未來將朝偏西北方向前進，動向上還是有蠻大的變化，提醒各位朋友們要多注意。

不過氣象局提醒，切勿因為可能有颱風或熱帶性低氣壓就情緒激昂或恐慌，因為還有一段時間的觀察期，會持續監測。