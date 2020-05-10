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快訂閱！疾管署Messenger聊天機器人24小時陪你抗疫
雖然疫情近期在國內較為和緩，但防疫新生活一刻不能掉以輕心。在不知何時才能結束的漫長抗疫期間，運用各種科技與社群工具的幫忙，除了能快速傳遞正確資訊，也可幫助大家更安心維持日常生活節奏。
衛生福利部疾病管制署宣布近期啟用Messenger聊天機器人，確保民眾可以24小時不停歇、隨時獲得關於新型冠狀病毒（COVID-19）最新且正確的資訊。該自動化聊天機器人將會提供民眾各種COVID-19的相關資訊，例如「查看國內外疫情」、「預防COVID-19」、「口罩哪裡買」、「假消息澄清區」以及「撥打1922」。除了提供最新防疫資訊，也建立了疾病管制署於Facebook上每日直播的快速選單，讓民眾快速取得各種與疫情相關問題的解答。
只要透過疾病管制署的Facebook粉絲專頁，點選「發送訊息」，即可開始啟用疾病管制署的Messenger聊天機器人。啟用後在主選單內即可看到一系列的選項，僅需點選就能從中取得想知道的資訊，疾病管制署會提供相對應的指引與其他提供更多資訊的網站連結。用戶也可直接訂閱1922防疫達人，由機器人每日推送最新防疫資訊到對話框中。
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