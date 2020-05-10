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林佳龍撂狠話追回重複申請補助 交通部統計多撥537萬
中央宣布擴大紓困對象，現卻傳出有許多人重複申請領取紓困金。交通部長林佳龍今出席台灣大車隊捐贈醫護搭車金活動時坦言，約有一千人重複請領，都會追回補助款，「一個都跑不掉」。根據統計，在重複申請案件中，觀光局已發出33萬元，公路總局則發出504萬元，都會全力追回。
觀光局表示，最新統計共查出101件導遊領隊重複申請案，其中已核撥出11件。由於導遊領隊補助款每人每月一萬，共補貼三個月，因此核撥出去33萬元，已發文追討。
公路總局則表示，根據統計遊覽車、計程車、小客車租賃業駕駛，共有504件重複申請勞動部補助，以每人每月補助1萬元，共計已核發504萬元，上周監理站已經陸續發文通知，請重複申請者擇一請領。
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