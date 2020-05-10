林佳龍撂狠話追回重複申請補助 交通部統計多撥537萬

誠品創辦人吳清友，38歲那年生了一場重病，在手術室歷經失血與搶救，走過生死邊緣，再次睜開雙眼的他，開始思考生命過去所追尋的背後意義。他發現，自己不只想開一間人文藝術書店，還想創立一處「心靈停泊的場所」，用書本、音樂、畫作營造靜謐的氛圍，歡迎每一個渴望靠岸休息的靈魂。

2020-05-11 09:00