從高溫到降雨 吳德榮：防劇烈天氣

今天暖氣團籠罩，全台大多晴朗炎熱，高溫可達35度以上，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晚起至明天梅雨季第一道移動性鋒面南下，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。

台北市河濱公園下午原本許多人打著赤膊運動或散步，避免高溫下中暑，熟料一會兒功夫，天空頓時烏雲隨即降雨，路上行人紛紛走避，或躲在屋簷廊道上拿出雨具，氣溫涼爽不少。