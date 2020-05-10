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從高溫到降雨 吳德榮：防劇烈天氣
今天暖氣團籠罩，全台大多晴朗炎熱，高溫可達35度以上，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晚起至明天梅雨季第一道移動性鋒面南下，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。
台北市河濱公園下午原本許多人打著赤膊運動或散步，避免高溫下中暑，熟料一會兒功夫，天空頓時烏雲隨即降雨，路上行人紛紛走避，或躲在屋簷廊道上拿出雨具，氣溫涼爽不少。
吳德榮進一步表示，明晚起梅雨季首道移動性鋒面南下，結構較強，各地雲量增多並轉有局部陣雨或雷雨天氣，下週二仍受鋒面影響有局部陣雨或雷雨，不過隨著鋒面南移，由北而南天氣逐漸好轉，降雨漸歇，下週三至五各地又回到晴朗炎熱的天氣型態。
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