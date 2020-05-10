聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／網紅稱「台灣就是危險」吸睛20萬 網友：每天身處險境
多次以外國人在台灣生活的故事為主題，在Youtube推出一系列影片的「不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）」，近期再度發表「台灣就是這麼危險」的影片，片中甚至將台灣稱為「全世界最危險的其中一個地方」。上傳短短2天的時間，點閱數就已經超過20萬，也有不少網友更回應「台灣就是這麼危險」、「我們每天都身處險境」。
此隻影片開頭就以「你準備好要去拜訪，全世界最危險的其中一個地方嗎？」作為開頭，引領出台灣擁有全球密度最高的大小山峰、各種美景和建築，太魯閣的壯麗能讓你停止呼吸。另外還有厲害的健保制度與高水準的防疫成績。影片中，也提及台灣對單獨的女遊客也相當安全，台灣人熱情且友善，會想盡辦法為了讓你賓至如歸。
另外，影片中也指出，身為珍珠奶茶的發源地，「台灣美食能改變每個人的身材」，離開台灣一定會多好幾公斤在身上，「台灣就是這麼危險！」最後，影片也呼籲，當可以再次安全的旅遊時，來拜訪我們吧。
儘管標題看似敘述台灣「危險」，但其實是因為台灣的「美景」會扼殺大量底片、熱情的「人情味」會讓人不能抗拒，而且「美食」更會害人變胖。許多網友看完以後，紛紛留言呼應，表示「台灣很危險的，雞排珍奶combo拳到現在都還是很難躲」、「台灣的美食會獵殺所有小看他的人」、「看來我身材沒救了，我不但住台灣，還住台南...」、「想再胖一點可以來南部喔:)」該則影片除了已經累積20萬的觀看次數，也有400則以上的留言，並獲得1萬多筆按讚數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言