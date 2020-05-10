影／網紅稱「台灣就是危險」吸睛20萬　網友：每天身處險境

多次以外國人在台灣生活的故事為主題，在Youtube推出一系列影片的「不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）」，近期再度發表「台灣就是這麼危險」的影片，片中甚至將台灣稱為「全世界最危險的其中一個地方」。上傳短短2天的時間，點閱數就已經超過20萬，也有不少網友更回應「台灣就是這麼危險」、「我們每天都身處險境」。

此隻影片開頭就以「你準備好要去拜訪，全世界最危險的其中一個地方嗎？」作為開頭，引領出台灣擁有全球密度最高的大小山峰、各種美景和建築，太魯閣的壯麗能讓你停止呼吸。另外還有厲害的健保制度與高水準的防疫成績。影片中，也提及台灣對單獨的女遊客也相當安全，台灣人熱情且友善，會想盡辦法為了讓你賓至如歸。

另外，影片中也指出，身為珍珠奶茶的發源地，「台灣美食能改變每個人的身材」，離開台灣一定會多好幾公斤在身上，「台灣就是這麼危險！」最後，影片也呼籲，當可以再次安全的旅遊時，來拜訪我們吧。