聽新聞
test
0:00 / 0:00
徵調風管處大軍支援人力 觀光局紓困審核效率大增
觀光和運輸業在這波疫情受重創，交通部率先提出紓困計畫，但是旅行業和旅宿業因為觀光局長期人力不足，導致紓困案件塞車。交通部這三天徵調來自13個國家風景管理處的大軍支援，讓紓困2.0審核包含營運補貼的執行率從三天前的不到10%，提高到56%。
交通部長林佳龍今天臨時增加行程，在母親節的前夕，到觀光局為審件員工加油打氣，送上母親節花束以及珍珠奶茶，謝謝他們的努力奉獻。
林佳龍今也在臉書發文說，隨著衝擊擴大，交通部加速提出紓困2.0，有關陸海空運輸業的紓困進行的很順利，但是旅行業和旅宿業因觀光局長期人力不足，突來的大量案件，讓審核人力更加吃緊，導致案件塞車。不只業者急，觀光局員工更心急。
林佳龍說，現在放寬了申請的標準，並進一步簡化審查程序，這三天徵調來自13個國家風景管理處的大軍支援，每個人都離鄉背井，天天加班到深夜12點，加上原本的審核能量，讓紓困2.0審核效率提高，他很感謝同仁的努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言