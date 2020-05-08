徵調風管處大軍支援人力 觀光局紓困審核效率大增

觀光和運輸業在這波疫情受重創，交通部率先提出紓困計畫，但是旅行業和旅宿業因為觀光局長期人力不足，導致紓困案件塞車。交通部這三天徵調來自13個國家風景管理處的大軍支援，讓紓困2.0審核包含營運補貼的執行率從三天前的不到10%，提高到56%。

交通部長林佳龍今天臨時增加行程，在母親節的前夕，到觀光局為審件員工加油打氣，送上母親節花束以及珍珠奶茶，謝謝他們的努力奉獻。

林佳龍今也在臉書發文說，隨著衝擊擴大，交通部加速提出紓困2.0，有關陸海空運輸業的紓困進行的很順利，但是旅行業和旅宿業因觀光局長期人力不足，突來的大量案件，讓審核人力更加吃緊，導致案件塞車。不只業者急，觀光局員工更心急。

林佳龍說，現在放寬了申請的標準，並進一步簡化審查程序，這三天徵調來自13個國家風景管理處的大軍支援，每個人都離鄉背井，天天加班到深夜12點，加上原本的審核能量，讓紓困2.0審核效率提高，他很感謝同仁的努力。