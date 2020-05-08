防疫宅在家心情差 專家建議吃快樂食物

有醫師觀察發現，民眾擔心疫情，血糖血壓容易不穩，如果居家隔離或檢疫，也容易心慌。專家建議，可多補充讓心情愉悅營養素，如富含維他命C的水果和有豐富鈣質、鎂的食物。

全球受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，不少人宅在家防疫。美國醫學會雜誌精神病學期刊研究發現，在疫情期間，35%受訪者出現心理困擾，5.14%嚴重心理困擾，出現恐慌、焦慮、抑鬱等身心疾病。

亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道下午在記者會表示，人是群居動物，如果長時間處於隔離狀態，容易出現情緒低落、疲憊、焦慮、煩躁、失眠、注意力不集中、工作表現惡化等症狀，其中又以情緒低落、焦躁為最常見。在臨床也發現，有些患者因為擔心疫情，身體就會出狀況。

陳志道說，如自覺身陷憂鬱情緒，建議多至戶外走走，曬曬陽光，透過電話與人聊天談心，還可多吃含有維生素C且營養密度高的水果。因為有研究顯示，當體內維生素C濃度達飽和狀態，會顯著提升受試者的幸福感、覺得開心，對生活感興趣，情緒干擾分數顯著降低。

陳志道也表示，許多研究已經證實腸道除了是消化器官之外，更攸關人體免疫，形同人體的第二顆大腦，能調控內分泌，相反的，如果益生菌減少、腸道感染、發炎會造成類焦慮及憂鬱行為。

長庚科技大學保健營養系主任劉珍芳則說，如果要讓心情變好，可多吃維他命C含量高的水果，如奇異果等；香蕉含有豐富色胺酸，也對情緒有幫助；另外，營養素鈣、鉀、鎂也有助益，如深綠色蔬菜就有豐富的鎂。