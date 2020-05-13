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楊枝甘露原來是香港首創？盤點8大港式糖水經典味

聯合新聞網 / 食力Foodnext
港式糖水中最有香港特色的款式，該是誕生於上世紀80年代的楊枝甘露，據傳是香港利宛酒家（粵菜餐廳）所創，時至今日仍是香港人的熱選糖水。圖／食力foodNext
港式糖水中最有香港特色的款式，該是誕生於上世紀80年代的楊枝甘露，據傳是香港利宛酒家（粵菜餐廳）所創，時至今日仍是香港人的熱選糖水。圖／食力foodNext

【撰文=嚴永龍】

身為專業饕客，搜羅美食不分晝夜，尤其是在夜生活多姿多彩的香港，更不可錯過名譽亞洲的港式糖水！在香港的大街小巷裡，不難看到俗稱「糖水舖」的港式甜品店，許多香港人會在晚上聚餐後，再到甜品店續攤，享用各式各樣的美味糖水，來自各地的旅客亦趨之若鶩。面對五花八門的港式糖水，看得人眼花繚亂，款式太多是否使你無從挑選？就讓《食力》帶你進入糖水的繽紛世界，細數港式糖水8大經典口味！

糖水悠久歷史、始於嶺南 因氣候濕熱而盛行

糖水起源於飲食文化豐富多元的嶺南地區，在中國北方則稱為「甜湯」，糖水歷史源遠流長，在中國各地域又發展出不同面貌，相傳古代中國的王公貴族會在宴飲後吃點糖水，幫助消化，及至清代，後宮佳麗也有食用糖水的習慣，當時「酸梅湯」風靡皇宮，深受乾隆皇帝的喜愛，這種傳統甜湯更一直流傳下來。

糖水就是帶甜味的羹湯，採用的食材不一而足，因而衍生的種類繁多，在粵港澳等地相當盛行，由於中醫認為糖具祛濕功效，而廣東一帶氣候炎熱潮濕，以前的珠三角地區又盛產甘蔗，有充足的糖資源，廣東居民便製作糖水，除了調養身體，亦可滿足口腹之慾。

到了民國時年，糖水的發展更為蓬勃，特別是在繁華的廣洲，由最初的糖水攤檔，到後來成行成市的甜品店，當代業者不斷推出新的糖水款式，逐步擴闊糖水的口味地圖。香港的飲食文化與廣東一脈相承，加上兩地人民往來頻繁，甜品店也慢慢在香港落地生根，成為香港餐飲體系的重要部份。

食療功效視乎糖水種類 甜品店必備基本款「二沙三糊」

每款糖水都有獨特的食療效果，所以要依照個人體質、時令，選擇合適的糖水，比如春夏之際要吃緣豆沙消暑，正值秋冬則來碗杏仁糊保暖。糖水文化博大精深，來到香港以後，經過不停改良以及創新，又變成獨樹一幟的港式糖水。想要瞭解港式糖水，必先認識其中的基本款式，也就是合稱「二沙三糊」的綠豆沙、紅豆沙、芝麻糊、杏仁糊和合桃糊。

紅豆沙是港式糖水中的基本款，除了甜品店，有些酒樓（粵菜餐廳）會在宴會尾聲提供紅豆沙作為飯後甜品。圖／食力foodNext
紅豆沙是港式糖水中的基本款，除了甜品店，有些酒樓（粵菜餐廳）會在宴會尾聲提供紅豆沙作為飯後甜品。圖／食力foodNext

綠豆沙與紅豆沙的製法大致相同，都是先浸泡豆類，在煲煮後加糖調味，前者或會添加鮮奶以強化風味，有助消暑解渴，後者則可加點陳皮，能夠去水腫及補充鐵質。至於「三糊」，基本製作原理皆是將堅果類研磨成粉末，加水過篩使口感更順滑，有些人更會添加少量穀物提升飽足感，最後用溫水或熱水沖開。無論是芝麻糊、杏仁糊還是合桃糊，也很適合在冬天食用，溫暖身體。「二沙三糊」幾乎是每家港式甜品店必有的基本糖水，由於做法簡單，不少香港家庭亦會自製享用。

番薯與腐竹同是糖水經典 香港業者首創楊枝甘露

另外有兩種甜羹不在「二沙三糊」之列，但同樣是港式糖水的不敗經典，那就是香港人耳熟能詳的番薯糖水與腐竹糖水。番薯自明代引入中國以來，一直是華南地區最常見的農作物之一，其裁種難度低，深受基層人民的喜愛。製作番薯糖水會加入片糖，其甜味十分濃烈，過往都是採用華南番薯，但現在有些業者選擇日本進口的紫心番薯，所以番薯糖水可呈紫色或紫黃混色，不只限於傳統的黃色；腐竹糖水除了核心食材腐竹（豆腐皮），還有幾種佐料變化，煲煮期間能加入白果、薏米和雞蛋等，增添美味之餘，又能提高營養價值。

番薯糖水是最常見的港式糖水之一，不僅是港式糖水店的基本甜品，一般的香港家庭也會自製食用。圖／食力foodNext
番薯糖水是最常見的港式糖水之一，不僅是港式糖水店的基本甜品，一般的香港家庭也會自製食用。圖／食力foodNext

若論港式糖水中最有香港特色的款式，該是誕生於上世紀80年代的楊枝甘露。據傳是香港利宛酒家（粵菜餐廳）所創，製作原料包括沙田柚、芒果、西谷米、鮮奶油和糖水，吃起來充滿果香，極其清甜爽滑。楊枝甘露不僅是香港人的熱選糖水，有冰品商家更推出楊枝甘露口味的冰棒，在香港亦有發售含楊枝甘露夾心的月餅。

糖水貫穿香港老中青世代 甜品店體現在地生活文化

港式糖水之於外地旅客，或許是不得不品嚐的道地美食，但對香港人而言，這是貫穿老中青世代的生活文化。人到中年，與三五知己大快朵頤後，明明吃得很撐，還是忍不住跑到甜品店吃碗糖水，延續難得的相聚時光；熱戀中的年輕男女吃過晚飯，仍意猶未盡，糖水便能為美好的約會畫上甜蜜的休止符。凡此種種，均是糖水文化在港人生活中的體現，彷彿有股無形的魔力，在這繁忙的都市裡，隱隱連結著每一個人。

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