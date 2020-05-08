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恐龍滅絕鳥類卻活下 國輻中心發現關鍵藏在牙齒中

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
棲息樹上以果實為食的植食性古鳥類（左）和面臨食物來源匱乏的小型肉食性獸腳類恐龍（右）。鄭秋暘繪圖。圖／國輻中心提供
棲息樹上以果實為食的植食性古鳥類（左）和面臨食物來源匱乏的小型肉食性獸腳類恐龍（右）。鄭秋暘繪圖。圖／國輻中心提供

鳥類是恐龍的後代，牠們如何躲過6500萬年前的大滅絕事件仍無解。國家同步輻射研究中心科研團隊用，同步輻射穿透式X光顯微術研究古鳥類牙齒，發現牠們因食性轉換，恰巧躲過生物大滅絕事件。這項成果近日登上國際期刊「BMC進化生物學」。

國輻中心表示，中心內博士王俊杰與江正誠、中科院古脊椎所博士李志恒、院士周忠和、交通大學教授黃爾文，以及化石先生研究所的蕭語富等人共組研究團隊，花三年利用「同步輻射穿透式X光顯微術」分析古鳥類及與其親緣關係最接近的小型獸腳類恐龍牙齒特徵。

他們發現，廣泛出現在獸腳類恐龍牙齒的琺瑯質與象牙質間的特殊多孔罩牙本質層結構，在古鳥類牙齒中已完全退化消失。

國輻中心說，此結構層的消失，可證實古鳥類與其祖先獸腳類恐龍的食性發生重大轉變，幫助鳥類在當時大大提升生存適應力。他們還發現古鳥類牙齒的琺瑯質層變薄，且結晶結構趨於簡單化，意味牠們的牙齒不再需要特殊的力學保護機制，再度印證古鳥類與獸腳類恐龍食性的極大差異。

這個研究共蒐集九種牙齒，包含古鳥類中的今鳥類、反鳥類、會鳥、以及熱河鳥，與小型獸腳類恐龍族群中的傷齒龍、近鳥龍與小盜龍等。這是目前世界上收集最多不同古鳥類牙齒的研究。

王俊杰說，由於古鳥類的牙齒相當稀少且細小，有些甚至只有一顆沙子大小，因此樣品製備與取像解析度的難度高。

高解析穿透式X光顯微鏡幫助研究，它的功能如醫療用的X光電腦斷層，掃描可建立3D立體影像，影像解析度更優於醫用系統2000倍以上，已是古生物研究的最佳利器之一。

牙齒 恐龍 輻射

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