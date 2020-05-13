快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原來你是金剛狼？是誰好大的膽子敢把「鬍鬚張」的鬍子給刮了！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
「鬍鬚張」府中店遭惡搞的Logo，其實仔細查看會發現右下角的噴漆簽名就是德國百靈的英文「BRAUN」。圖／食力foodNext
「鬍鬚張」府中店遭惡搞的Logo，其實仔細查看會發現右下角的噴漆簽名就是德國百靈的英文「BRAUN」。圖／食力foodNext

【採訪·撰文＝黃敬翔】

2020年4月9日，一支1分鐘32秒《夜襲鬍鬚張AKA幫你刮鬍子》的惡搞影片被上傳至YouTube，一群黑衣人趁夜驅車來到「鬍鬚張」府中店，對著招牌上的經典Logo噴漆，將原本的濃密鬍子改成落腮鬍後揚長而去，赫然一看，「鬍鬚張」竟然因此變身「金鋼狼」！如此可能觸法的囂張行徑，在臉書社團「爆料公社」中引起網民討論、更有人到現場朝聖拍照，後續更帶動媒體接續報導。

《夜襲鬍鬚張AKA幫你刮鬍子》影片中，一群黑衣人在鬍鬚張府中店打烊後前來惡搞招牌。影片／YouTube頻道 鄭子靖

直到5天後，惡搞事件的真相才終於水落石出。原來一切都是鬍鬚張與全球刮鬍刀領導品牌德國百靈」2大品牌為了跨界合作，精心策劃的行銷手法。不過，有趣的是這一連串手法不僅瞞過了許多網民、媒體，連鬍鬚張董事長張永昌自己都是直到最後一刻才知道「這件事原來是自己人故意做的」！

鬍鬚張董事長張永昌笑說，同仁對於與德國百靈的合作案保密到家，連自己都是最後才知道。圖／食力foodNext
鬍鬚張董事長張永昌笑說，同仁對於與德國百靈的合作案保密到家，連自己都是最後才知道。圖／食力foodNext

影片發布5天後，德國百靈與鬍鬚張官方臉書粉絲團才正式揭露雙方的跨界合作。

跨界行銷案保密到家，連董事長也最後一刻才知道！

「當我看到這個Logo的翻玩時，其實我不是不能接受，我不能接受的是先斬後奏。」張永昌笑說，他當下其實最擔心的是快閃塗鴉惡搞Logo這件事若被允許，其他店是否會被比照辦理，讓更多有心人士加入有樣學樣。公關經理林振益也說，他們甚至一開始就擬好了對外聲明稿，避免事情進一步鬧大。

「我們的行銷企劃團隊，在接洽跟做這件事的時候都很低調，而且是鴨子划水，沒有成案以前我都不知道！」張永昌分享，為了確保不會被破梗，除了行銷團隊中的核心成員外，幾乎全公司保密，不僅府中店店員事先完全不知道，連自己都是最後一刻、也就是黑衣人要出發去噴漆前才被告知這件事。

徹底放手讓行銷企劃團隊發揮創意，所幸最後事情也沒有朝向張永昌心中最壞的想像發展。不過，究竟是什麼原因讓他單就惡搞Logo這件事完全不在意、對底下平均年齡約莫30多歲的年輕行銷團隊賦予如此大的權限，一切都可以追溯回2008年開始說起。

為什麼心這麼寬？張永昌：品牌年輕化應該放手讓年輕人做！

2007年，張永昌發現客層逐漸老化。隔年，48歲的鬍鬚張為了讓品牌更貼近年輕人，展開了品牌年輕化策略，找來了時尚潮流品牌「Pizza Cut Five」合作推出系列限量版潮流T-shirt。這系列潮T的設計就是翻玩鬍鬚張的Logo，像是改造成當年蔚為流行的骷顱頭、爆炸頭，或是向迪斯尼米奇老鼠、日本潮流品牌「A Bathing Ape（猿人）」等致敬的變形設計。

2008～2012年期間，鬍鬚張連續4年推出數十款限量版潮T打入年輕人市場。不過最一開始，左上角的骷顱頭設計讓董事長張永昌與老一輩幹部都無法接受。圖／鬍鬚張
2008～2012年期間，鬍鬚張連續4年推出數十款限量版潮T打入年輕人市場。不過最一開始，左上角的骷顱頭設計讓董事長張永昌與老一輩幹部都無法接受。圖／鬍鬚張

為了促使品牌年輕化，鬍鬚張找上時尚潮流品牌「Pizza Cut Five」合作。圖／鬍鬚張
為了促使品牌年輕化，鬍鬚張找上時尚潮流品牌「Pizza Cut Five」合作。圖／鬍鬚張

不過，不是所有設計都讓張永昌能夠接受。他回憶，骷顱頭的設計，包括自己在內的老一輩幹部通通不喜歡。主要原因是「談這個案子是在4、5月份，等潮T上市差不多是農曆7月，感覺忌諱。」

雖然其他的設計方案通通沒問題，但骷顱頭就因此卡關。不過，當時約30多歲的主要負責人堅持沒有骷顱頭設計，這系列潮T就沒有搞頭，讓年輕與老一派一度爭執不下。張永昌為了解年輕人看法，對周遭做了簡單調查，沒想到眾多設計中骷顱頭最受年輕族群歡迎。深思熟慮後，為了真的達到年輕化目標，決定推出該設計。「還跟行銷團隊打了個賭，看看每款限量3000件的設定哪一個賣最快，結果真的是骷顱頭這款，一下就銷售一空！」自此以後他決定放鬆一點，接受度也越來越廣。

決定發展品牌年輕化策略後，張永昌本人（右）也穿上了好久沒穿的鬆垮牛仔褲，從自己開始推動改革。圖／鬍鬚張
決定發展品牌年輕化策略後，張永昌本人（右）也穿上了好久沒穿的鬆垮牛仔褲，從自己開始推動改革。圖／鬍鬚張

滷肉飯為什麼會跟刮鬍刀扯上關係？目的就為了「換粉」

「刮鬍刀就是要找鬍子來刮嘛！而我們多的是鬍子。」張永昌表示，與德國百靈的跨界合作其實是對方主動找上門來，刮掉鬍鬚張Logo上的鬍子也是他們的提議。一邊是連鎖餐飲品牌，另一邊是刮鬍刀品牌，原本看似完全不相關，但張永昌認為「對彼此的商業模式、基本客群無交集、不重疊的品牌而言，跨界合作正好打開了彼此的藍海市場。」

張永昌這樣的跨界合作想法，在新冠肺炎疫情爆發、餐飲業者皆受來客數下滑的影響下，反而成為另一條求生之路。鬍鬚張在這段期間，先後推出與7-ELEVEN、樂事合作的魯肉飯洋芋片，以及與德國百靈的跨界合作。張永昌指出，以這2個活動來說，預估將帶動2百萬元業績的成長，在疫情影響下，剛好可以稍微減緩經營壓力。

鬍鬚張與7-ELEVEN、樂事聯名合作推出的魯肉飯口味洋芋片。圖／7-ELEVEN官方臉書粉絲團
鬍鬚張與7-ELEVEN、樂事聯名合作推出的魯肉飯口味洋芋片。圖／7-ELEVEN官方臉書粉絲團

不需投資設備就有新品、還能帶動業績

張永昌指出，聯名合作最大的價值在於可以「換鐵粉、有話題、跨通路、共研發、低成本、助來客」，原本客群不同的品牌藉由充滿話題性的合作，讓彼此的粉絲認識對方，藉此用最便宜、迅速的方式打入其他通路。此外，品牌聯名最終都會走向「共同研發」的道路，為聯名品牌創造出另一條B2B2C的新銷售管道，例如鬍鬚張過去的商品都是中央廚房出貨給業者，但以跟樂事洋芋片合作為例，可以將鬍鬚張的滋味交由合作夥伴研發出全新的商品，而且這過程還不需要投資設備，如此不需投資就有新產品出現、且能帶動品牌口碑，鬍鬚張可說是穩賺不賠。

至於跨界合作如何帶來業績成長，以滷肉飯洋芋片來說，消費者購買洋芋片後，可撕下外包裝截角至門市用餐滿100元享免費小菜優惠；與德國百靈的合作中，則是結合手機AR系統，掃描QR Code後會開啟刮鬍濾鏡，只要幫鬍鬚張Logo刮掉鬍子並上傳，就可以獲得免費的滷肉飯兌換卷。在粉絲互換的社群效益、加上各大通路曝光的廣告效果下，自然可以刺激來店面消費的來客數，進而刺激業績成長。

「60年的鬍子等你來刮」活動，讓粉絲也可以發揮創意打造出有趣的造型，更預備了全球限量的「德國百靈x鬍鬚張 聯名禮盒」吸引消費者發揮創意。圖／截自德國百靈官方臉書粉絲團
「60年的鬍子等你來刮」活動，讓粉絲也可以發揮創意打造出有趣的造型，更預備了全球限量的「德國百靈x鬍鬚張 聯名禮盒」吸引消費者發揮創意。圖／截自德國百靈官方臉書粉絲團

「同行不是冤家、異業可以合作！」張永昌重申，「在經濟最艱難的時刻，不管是同業還是異業都要打破藩籬限制，彼此合作創造新能力、新契機，一起活下去！」

【延伸閱讀】

賣洋芋片、學遠距開會......老牌「鬍鬚張」用超前部署和靈活變化來應對應情

食安國家隊成立！新冠肺炎疫情衝擊，飲食產業站出來撐住民生基本需求、讓你食得安心

台灣本土速食始祖！45歲頂呱呱掀起年輕革命！

品牌 德國

延伸閱讀

全家便利商店獨家開賣「檀島厚奶蛋撻、bb.q CHICKEN樂事洋芋片」！還有頂呱呱冰沙、黑面蔡冰沙

熊星人推出地科動畫 導演：台灣第一部

他問品客之後的新一代洋芋片霸主 網為「這三牌」戰翻

德國百靈聯名「鬍鬚張」 用手機AR技術線上刮鬍享優惠

相關新聞

蘇貞昌愛將、環保署長張子敬踢鐵板 全台環團連署下台

環保署長張子敬被視為行政院長蘇貞昌愛將，又因為擔任署長任內通過桃園鐵路地下化、桃園航空城、淡北道路等多個爭議環評案件，遭...

今將滿30天零本土個案 林佳龍：520後啟動防疫旅遊

國內疫情趨緩，若今天仍是零確診，我國就連續30天沒有出現本土案例，先前交通部長林佳龍就曾說，若達標就會啟動第一階段防疫旅...

未曾喝過洋墨水 這位八年級生如何讓臉書、谷歌、台積電爭相網羅？

一隻病毒，打亂了所有的節奏。可是，能將危機化為轉機的企業，會在最低谷時，大膽出手搶人；戰役過後，擁有最多「人才子彈」者，將是新一波的造局者。而你是那個也準備好的實戰人才嗎？

影／今年首颱「黃蜂」生成！氣象局：東南部將有降雨

今年第一號颱風黃蜂已在12日晚上8點生成，氣象局預估颱風將於16、17日最接近台灣，並為東部帶來降雨，預報員劉宇其表示，...

影／墾丁拆除違建「來真的」 怪手徹底破壞屋主傻眼

墾丁國家公園未申請建照和超過3樓和的違章建築林立，墾管處檢舉查報的違建案不在少數，屋主收到限期改善知書時，多會透過管道請...

防疫旅遊 林佳龍：最快5月底啟動踩線團

交通部長林佳龍今天說，交通部現正規劃防疫旅遊，是觀光業人才培訓好時機，作為一次體檢的機會，確保未來迎接更多觀光客時能符合...

血糖機自我檢測 糖友注意5要領

罹患糖尿病人數日漸攀升，新冠肺炎期間，部分糖友減少就醫，在家用血糖機自我血糖監測，以減少其他併發症。食藥署表示，血糖機在我國屬第二等級醫療器材管理，民眾在選購血糖機時，須在持有藥商許可執照的店家購買，為確保民眾選購合法血糖機，正確使用，切記五要領，有效做好血糖監控。

卵巢癌、子宮頸癌 標靶藥首納健保給付

卵巢癌早期症狀不明顯，缺乏有效篩檢工具，逾四成患者一確診就達第三期以上，在她們之中，每十人僅約四人能存活超過五年，稱為沉默殺手。子宮頸癌雖有抹片檢查工具，但如走到末期，存活率比卵巢癌更低。我國全民健保首度同意給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥Bevacizumab，預計每年有411人受惠，最快6月上路。

台鐵列車長 將配帶水柱防身噴霧

台鐵今天說，5月15日起，開放列車長依個人意願，領用水柱防身噴霧器，提升列車安全。

高鐵提升車安 引進武術保全、防刺衣

為了提高列車與車站安全，台灣高鐵引進具有武術能力，領有武術證照者，擔任高鐵列車的車安保全，保全防護裝備更大幅提升，包括防刺背心、三節甩棍、防割手套、戰術背包、防護圓盾、防衛鋼叉等，若遇到持刀等緊急狀況時，就可以派上用場。

今年首颱「黃蜂」 周末最接近台灣

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨晚8時發展為今年第一號颱風黃蜂。中央氣象局表示，低壓中心先向北移動，再往西移動，通過菲律賓，進入巴士海峽後，再轉以東北方向繼續前進，此時為最接近台灣的時候，時間大概落在這個周末，南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

血糖機使用5字訣 有效監控糖尿病

血糖機對糖尿病監控有幫助，使用時記得遵守「潔、採、校、保、維」的原則！馬偕醫院新成代謝科醫生李淳權13日於食藥署記者會上說明，血糖機可讓病人、醫生掌握病況，有利治療與控制病情，但使用時需要注意「潔、採、校、保、維」：使用前記得清潔、採血完試紙馬上換掉、沾血物帶至醫院回收與試紙保持乾燥。

熱門新聞

首颱「黃蜂」像問號 鄭明典：恐和梅雨鋒面相互作用

房東是在哈嘍！蛋餅店漲租搬家　掛旗：祝找到天真房客

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

中文系畢業之後可以做什麼？ 過來人曝高薪職業：沒大家想的那麼魯

今年首個 黃蜂颱風生成

好市多貼12字公告「解除規定」網友：無限量反而沒人買

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。