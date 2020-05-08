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農民噴藥買不到活性炭口罩 農委會增加10倍產量應急
政府組「口罩國家隊」全力生產醫療口罩，排擠活性碳口罩產量，田間農作噴灑農藥買不到活性炭口罩，讓農民抱怨連連。行政院中部辦公室執行長蔡培慧今天下午說，農委會已和工業局協調，緊急將活性炭口罩產量從每周5000片增加到5萬片，每片售價為6.5至7元，供應農民和勞工需求。
「農民口罩需求誰來顧？」最近是農忙時期，不少農民反映，噴灑農藥必須戴活性碳口罩，但政府因為防疫，以口罩國家隊全力生產醫療口罩，但醫療口罩無法吸附有機氣體、惡臭分子和粉塵，無法用於農業使用，市面上的活性炭口罩卻又買不到，讓農民相當困擾。除了農民，磨石、油漆等營造業員工或粉塵多的產業，也需要使用活性炭口罩，卻一樣都買不到口罩。
蔡培慧說，農民的需求經她向農委會反映，農委會今天下午回覆，已經和工業局協調，增加活性炭口罩產量。依植保公會估計，台灣農、工業每周活性探口罩需求為7萬片，但目前產量僅5000片，工業局將增加產量到每周5萬片，但因為國際原物料上漲，每片售價為6.5到7元，口罩工廠依需求數直送各地植保公會。除了增加農用活性炭口罩需求，農委會也推動無人機噴藥，提升農藥使用作業之安全與效能。
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