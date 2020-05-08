農民噴藥買不到活性炭口罩 農委會增加10倍產量應急

政府組「口罩國家隊」全力生產醫療口罩，排擠活性碳口罩產量，田間農作噴灑農藥買不到活性炭口罩，讓農民抱怨連連。行政院中部辦公室執行長蔡培慧今天下午說，農委會已和工業局協調，緊急將活性炭口罩產量從每周5000片增加到5萬片，每片售價為6.5至7元，供應農民和勞工需求。

「農民口罩需求誰來顧？」最近是農忙時期，不少農民反映，噴灑農藥必須戴活性碳口罩，但政府因為防疫，以口罩國家隊全力生產醫療口罩，但醫療口罩無法吸附有機氣體、惡臭分子和粉塵，無法用於農業使用，市面上的活性炭口罩卻又買不到，讓農民相當困擾。除了農民，磨石、油漆等營造業員工或粉塵多的產業，也需要使用活性炭口罩，卻一樣都買不到口罩。