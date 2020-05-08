今下午南投飆38.2度 明11個縣市仍有高溫機會

根據中央氣象局觀測，今天下午1時40分，南投縣南投服務區測站飆出38.2度的高溫，台南市玉井、高雄市甲仙也逼近38度。氣象局說，明天有南投縣、台南市、高雄市、屏東縣等，可能持續三天以上的36度高溫，發布橙色燈號，另有七個縣市也可能有36度高溫，發布黃色燈號。

氣象局說，天氣晴朗炎熱，明天中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市盆地，嘉義市地區，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象局說，明天、後天白天晴朗高溫炎熱，各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及西半部山區留意局部短暫雷陣雨；但下周日晚起鋒面接近，北台灣降雨機率增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。