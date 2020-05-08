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皇室認證！全聯新推「換購商品」 網友被美哭：好有質感

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯換購商品引進英國皇室認證的絕美餐瓷。圖擷自facebook
全聯換購商品引進英國皇室認證的絕美餐瓷。圖擷自facebook

連鎖超市全聯福利中心為了增加消費者買氣，近幾年推出集點換購活動，像是各種餐廚、鍋具、小家電等。日前有網友發現新一波的換購活動開跑，商品兼具美感與實用性，照片在網上曝光，立刻掀起熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，這天到全聯買衛生紙時，「偶然發現新的集點換購展示品，感覺質感還不錯」，只見展示架上擺滿英國皇室認證的絕美餐瓷，讓人眼睛為之一亮，也很適合用來招待賓客。

貼文一出網友留言回應，「今天看到，開始蠢蠢欲動了」、「天啊！我餐具控」、「哇！我好喜歡」、「完全是夏天的色彩」、「這次感覺質感很好覺得想換」、「高級感十足耶」。

不過先前有網友換購全聯商品結果發生鍋蓋爆裂意外，讓不少民眾表示，「全聯的贈品再也沒信心」、「易碎物都免疫了，一次就怕到」、「直覺就是：會不會破掉」、「對全聯集印花的產品之品質越來越失望」。

對此全聯回應，品牌商品皆經SGS檢驗合格，消費者正常使用下，應不會造成消費者所述之情形，目前只有零星個案發生，若消費者對商品有疑慮，都可撥打客服專線：0800-010-178，手機另撥：02-2533-7700，由專人協助做後續處理。

集點 餐具 全聯

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