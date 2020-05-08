為防疫超前部屬！白因子COVID-19測試報告出爐

新冠肺炎疫情爆發至今已將近3個多月，對整體經濟與生活造成巨大衝擊，為了與大眾同一陣線防疫，在3月底美國CDC防疫中心釋出COVID-19新型冠狀病毒的病毒株給予P3等級以上的研究實驗室之後，白因子環境系列就在第一時間爭取到ISO17025美國國家標準、P3等級實驗室Microbac檢驗，日前也在官方粉絲團舉辦線上直播公布測試報告，邀請中華自然醫學教育學會健康促進教研中心執行長、前中研院生化所研究員吳啟裕博士、多年愛用者立安診所護理師陳玫臻與五寶媽Moin共同見證。

吳啟裕博士指出，取得COVID-19這類新型病毒株很不容易，而且COVID-19病毒被列在第三級危險群，必須P3以上等級的實驗室才可操作，病毒報告測試費用也會比一般病毒株高1～2倍，白因子送交ISO17025美國國家標準、P3等級實驗室Microbac檢驗的速度已經很快。

白因子營運協理游士德表示，拿到測試報告對白因子與愛用者都是一劑強心針，也同步函詢至相關政府主管單位；針對防疫第一線的醫療院所，白因子已捐贈至新光醫院、慈濟醫院新店院所、耕莘醫院、台大醫院及新竹市部分長照單位，產品也已陸續抵達馬來西亞、日本等國外疫情較嚴重的地方，為「護台灣、助世界」盡心力。

五寶媽Moin說自己是偏科學派的媽媽，當初接觸白因子是因為比較熟悉的小兒科醫師們推薦奈米金屬、次氯酸類的商品，刺激性比酒精低、使用上也比稀釋漂白水更安全方便，尤其是白因子歷年來的各種測試報告更博得她的信任；她曾問白因子「為什麼過一段時間都要重做一次報告？」，白因子的答案是：很多人都說次氯酸容易製造，但是為了強化商品穩定性，白因子不斷研究與突破，希望重新透過實驗數據佐證，讓消費者用得更安心。