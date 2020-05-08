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為防疫超前部屬！白因子COVID-19測試報告出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
白因子日前於官方粉絲團舉辦線上直播公布COVID-19測試報告，邀請專家、愛用者共同見證。圖／白因子提供
白因子日前於官方粉絲團舉辦線上直播公布COVID-19測試報告，邀請專家、愛用者共同見證。圖／白因子提供

新冠肺炎疫情爆發至今已將近3個多月，對整體經濟與生活造成巨大衝擊，為了與大眾同一陣線防疫，在3月底美國CDC防疫中心釋出COVID-19新型冠狀病毒的病毒株給予P3等級以上的研究實驗室之後，白因子環境系列就在第一時間爭取到ISO17025美國國家標準、P3等級實驗室Microbac檢驗，日前也在官方粉絲團舉辦線上直播公布測試報告，邀請中華自然醫學教育學會健康促進教研中心執行長、前中研院生化所研究員吳啟裕博士、多年愛用者立安診所護理師陳玫臻與五寶媽Moin共同見證。

吳啟裕博士指出，取得COVID-19這類新型病毒株很不容易，而且COVID-19病毒被列在第三級危險群，必須P3以上等級的實驗室才可操作，病毒報告測試費用也會比一般病毒株高1～2倍，白因子送交ISO17025美國國家標準、P3等級實驗室Microbac檢驗的速度已經很快。

白因子營運協理游士德表示，拿到測試報告對白因子與愛用者都是一劑強心針，也同步函詢至相關政府主管單位；針對防疫第一線的醫療院所，白因子已捐贈至新光醫院、慈濟醫院新店院所、耕莘醫院、台大醫院及新竹市部分長照單位，產品也已陸續抵達馬來西亞、日本等國外疫情較嚴重的地方，為「護台灣、助世界」盡心力。

五寶媽Moin說自己是偏科學派的媽媽，當初接觸白因子是因為比較熟悉的小兒科醫師們推薦奈米金屬、次氯酸類的商品，刺激性比酒精低、使用上也比稀釋漂白水更安全方便，尤其是白因子歷年來的各種測試報告更博得她的信任；她曾問白因子「為什麼過一段時間都要重做一次報告？」，白因子的答案是：很多人都說次氯酸容易製造，但是為了強化商品穩定性，白因子不斷研究與突破，希望重新透過實驗數據佐證，讓消費者用得更安心。

立安診所護理師陳玫臻指出，防疫的不二法門就是正確戴口罩及勤洗手，一般醫療院所主要還是用酒精做清潔防護，但護理人員的洗手次數比一般人高好幾倍，長期使用酒精容易造成手部乾癢或起疹子，立安診所閱讀了很多國外對於次氯酸成份的研究報告，加上白因子豐富的實驗數據與測試報告，因此成為白因子的愛用者之一，使用已有約5年；除了在診所出入口使用白因子肌膚清潔防護液加強手部清潔，也會在營業前後、休診期間以白因子大型霧化機定時做空間清潔。

白因子捐贈新光醫院，為防疫第一線的醫護人員加油。圖／白因子提供
白因子捐贈新光醫院，為防疫第一線的醫護人員加油。圖／白因子提供

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