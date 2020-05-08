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大漢溪人工溼地荷花綻放 夏季拍照打卡熱景點

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
高灘處指出．目前土城城林濕地、板橋新海濕地、華江濕地的荷花都已盛開。圖／新北市高灘處提供
高灘處指出．目前土城城林濕地、板橋新海濕地、華江濕地的荷花都已盛開。圖／新北市高灘處提供

初夏到來，位在新北市大漢溪人工濕地荷花已悄悄綻放，是拍照打卡的遊憩好去處，新北市高灘處表示，民眾可前往土城、板橋、華江濕地賞花，荷花觀賞期預計到7月，不論騎腳踏車或是開車前往都很方便。

高灘處表示，大漢溪濕地生態廊道的人工濕地，主要處理新北市板橋區、土城區、樹林區的生活汙水，在人工濕地裡種植荷花除了點綴景觀外，荷花本身也是具有優良除汙效果的水生植栽；其中位在新海濕地的荷花，除了可看到荷花姿態搖曳、嬌嫩的風情，聞到淡淡的花香，再搭配新月橋的景致，別有一番風情。

高灘處指出．目前土城城林濕地、板橋新海濕地、華江濕地的荷花都已盛開，民眾可以從江子翠橫移門進入河濱公園後往土城方向騎腳踏車，途中就會經過華江濕地、新海濕地，最後會看到土城的城林濕地，如要從土城出發，可從誠宮水門進入園區。

民眾如要開車前往，可以從新月橋板橋端進入河濱公園園區，即可看到新海濕地，往中和方向走就可以到達華江濕地，若往土城方向即可到達城林濕地。

此外，園區的三重疏洪荷花公園、樹林鹿角溪濕地都有種植荷花，此兩地預計開花時間在7月，民眾可以在7月時前往此兩地方賞花。

位在新海溼地的荷花，除了可看到荷花姿態搖曳、嬌嫩的風情，聞到淡淡的花香，再搭配新月橋的景致，別有一番風情。圖／新北市高灘處提供
位在新海溼地的荷花，除了可看到荷花姿態搖曳、嬌嫩的風情，聞到淡淡的花香，再搭配新月橋的景致，別有一番風情。圖／新北市高灘處提供

人工濕地 荷花

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