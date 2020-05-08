北部五旬婦成今年第5例漢他出血熱個案 創5年同期新高

疾管署公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為北部50多歲女性，自家經營工廠，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地有老鼠出沒，但未被咬傷，目前已康復出院。今年國內漢他病毒出血熱累積第5例個案，創5年同期新高。

疾管署副署長莊人祥表示，個案4月15日起出現發燒、全身痠痛症狀就醫，因症狀未改善，於4月17日就醫後收治住院，並於4月20日通報，因第一次採檢結果無法確認，5月5日再次採檢，於今日確診。

莊人祥表示，北部50多歲女性相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。國內今年累計5例漢他病毒出血熱病例，略高於2016至2019年同期（分別為3、0、1、0例）。

莊人祥表示，今年漢他病毒出血熱病例高於往年原因待釐清，從去年年底起南部就連續出現三例病例，近日北部出現2例，確診者皆無地緣關係，沒有群聚發生；自2010年以來累計19例，性別以男性12例，占63.2%為多；年齡則以40歲以上15例，占78.9%為最多。

莊人祥提醒，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿汙染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

莊人祥呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。