圖解／肩頸硬梆梆、抱嬰抱貓上網手痛？達人按摩紓壓法大公開

每天老是覺得肩頸僵硬又卡卡？抱寶寶或胖嘟嘟的寵物、長時間滑手機手超痠？透過達人的超詳盡圖解示範，再輔以自主伸展動作與適當的重量訓練，改善惱人痠痛，「動起來」。

※編按：本文為作者親身之運動、伸展紓壓的個人經驗分享，僅供參考，請依照個人情況斟酌，如有不適切勿勉強進行，居家運動以動作和緩輕柔舒適為主，如有疑問均需以專業醫師建議為準。

【常見困擾一：肩頸痠痛】

肩頸痠痛是指從耳垂下方至肩峰的部分，會感到緊繃甚至痠痛的症狀。對一般人來說，最常見的情況是落枕，或長時間背負過重的單、雙肩背包；對愛好騎彎把自行車的人來說，也容易有肩頸痠痛的狀況。此外，像是整天待在辦公室裡的忙碌上班族，往往也會不自主地聳肩，或因精神過於集中造成肩頸緊繃，而產生肩頸痠痛的症狀。

肩頸痠痛是因為上、中斜方肌的肌筋膜過於緊繃而造成的。無論症狀是肩頸緊繃，或肩頸痠中帶痛、痛中帶痠，甚至是已經痛到日常活動受阻的狀況，上、中斜方肌都是首先必須被施作的肌肉。

●對應肌肉

手臂疼痛對應肌肉透視圖。圖／蘋果屋出版社提供

上／中斜方肌

斜方肌分上、中、下三部分，是覆蓋在上背部最大的一片肌肉，從頸椎的枕骨開始，橫向延伸到鎖骨外側及頸胸椎的棘突，往下到胸椎的第12椎。肩頸痠痛時，首要處理部位為上、中斜方肌。

起端：枕外隆凸、項上線、項韌帶、第7頸椎和胸椎1～7椎的棘突

止端：鎖骨外側1/3處、肩胛崗、肩峰

●痠痛解證

肩頸痠痛：被施作者採坐姿。施作者用手刀以逆時針方向旋揉的方式。圖／蘋果屋出版社提供 肩頸痠痛：以同樣方式由內往外揉至止端（肩峰）。圖／蘋果屋出版社提供

１．被施作者採坐姿。施作者用手刀以逆時針方向旋揉的方式，由上往下從起端（項上線）慢慢揉至肩胛骨。每個定點壓揉3～6次後，即可移到下個位置。

２．再以同樣方式由內往外揉至止端（肩峰）

３．步驟1～2過程中如果觸摸到密度特別高或較隆起之處，皆是痠痛點。此時以食指指腹針對痠痛點先輕輕按壓3～6次。

建議：除了指壓，也可以肘壓方式壓揉痠痛點。先以手肘針對痠痛點下壓，再以逆時針方向慢慢壓揉。

４．接著以拇指深壓，並以逆時針方向慢慢壓揉3次。施作完，若痠痛部位無緩解，則重複以上步驟；如有緩解，即可移到下個痠痛點施作。

肩頸痠痛：步驟1～2過程中如果觸摸到密度特別高或較隆起之處，皆是痠痛點。圖／蘋果屋出版社提供

●自主伸展

肩頸痠痛在整復解證之後，還必須透過聳肩、再放鬆的復健方式，讓斜方肌伸展和收縮，將沾黏的氣血排出，使其代謝。如果需要再加強，可雙手握住啞鈴，做聳肩、放下的動作，讓肌肉恢復彈性。

１．採站姿。吸氣，同時上抬雙肩。

２．吐氣，肩膀往下放鬆。步驟1～2為1次，6～12次為1組，每回做1～3組。

重點：用鼻子吸氣吐氣時，嘴巴要閉上。

●重訓加強

全身放鬆後，吸氣，同時上抬雙肩。

吐氣，肩膀往下放鬆。步驟1～2為1次，6次為1組，每回做1～3組。

注意：手肘須垂直，不可彎曲。

1. 重訓次數可依個人狀況調整。

2. 啞鈴可以裝滿水的寶特瓶代替。

肩頸痠痛：肩頸痠痛透過聳肩、再放鬆的方式，讓斜方肌伸展和收縮。圖／蘋果屋出版社提供 肩頸痠痛：重訓加強。圖／蘋果屋出版社提供

【常見困擾二：手臂疼痛—滑手機、維持抱嬰兒或寵物之姿勢】

現在是人手一機的瘋狂上網時代，尤其搭乘捷運時，沒有拿手機好像是異類，更有甚者一掌可以拿三支手機，深信他所操控的世界絕對是我們無法想像的！

其實這樣的動作，最容易傷到我們的肱二頭肌，也就是我們俗稱有小老鼠的這條，前上臂的肌肉。除了拿手機，當你抱嬰兒或寵物、提重物、拿起子在栓螺絲感覺非常吃力時，也是肱二頭肌出了問題。肱二頭肌負責的動作是上臂的提起，跟它互動作用的是肱三頭肌，也就是後上臂的肌肉，它們倆一個收縮，一個伸展，互動地把手臂提起放下。

●對應肌肉

１．三角肌

起端：鎖骨外側1/3前緣、肩峰、肩胛崗下緣

止端：肱骨中央外側三角肌粗隆

２．肱二頭肌

起端：長頭─肩胛骨的盂上結節、上盂唇處

短頭─肩胛骨喙狀突

止端：橈骨粗隆、肱二頭肌腱膜

●痠痛解證

肱二頭肌被覆蓋在三角肌下方，第一層肌肉要放鬆才能觸證到第二層，因此整復時必須先從三角肌著手。

●三角肌的按摩

手臂疼痛對應肌肉透視圖。圖／蘋果屋出版社提供

１．整【前三角肌】時，被施作者側臥。施作者先找出被施作者的鎖骨，再觸診三角肌的起止端。

２．被施作者的手肘往胸後上方抬起。施作者用指腹或手刀沿著被施作者的鎖骨往內揉按，直至外側1/3下緣處。

重點：肌肉較大片者，以手刀施作。

３．整【後三角肌】時，被施作者的手往胸前放鬆掛下，讓肩胛崗與側三角肌後側線呈一條直線。

４．施作者用指腹或手刀沿著其肩胛崗下緣，由內往外揉按。

５．整【側三角肌】時，被施作者的手往大轉子方向自然垂下，置於側身。施作者用指腹或手刀沿著被施作者的肩膀往上臂的方向按揉。

６．三角肌施作結束後，施作者可用指腹或手肘沿著頸椎第3椎往下按摩至頸椎第7椎，效果會更好。

手臂疼痛：三角肌的按摩1。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：三角肌的按摩2。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：三角肌的按摩3。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：三角肌的按摩4。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：三角肌的按摩5。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：三角肌的按摩6。圖／蘋果屋出版社提供

●肱二頭肌的按摩

肱二頭肌協同到的肌肉有胸大小肌及旋轉肌。如果肱二頭肌的氣滯血瘀較嚴重時，可能會擴及到其他的協同肌，所以如有併發的痠痛也必須同時處理。

手臂疼痛對應肌肉透視圖。圖／蘋果屋出版社提供

１．被施作者採側躺，小臂舉起15～45度。施作者觸診肱二頭肌的起止端，並觸找痠痛點。

２．按【外側】：被施作者的手肘往下彎曲。施作者用指腹橫撥或手刀旋揉的方式，慢慢地從肩膀揉至手肘。

３．按【內側】：被施作者的手肘往上彎曲。施作者一手扶著其手腕，一手用指腹橫撥或手刀旋揉的方式，慢慢地從肩膀揉至手肘。

手臂疼痛：肱二頭肌的按摩1。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：肱二頭肌的按摩2。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：肱二頭肌的按摩3。圖／蘋果屋出版社提供

●自主伸展

１．腳與肩同寬，雙手十指交叉互扣，提肘，雙臂如抱球，緩緩抬起，再慢慢吸氣，雙手高度不過肩。吸足氣後，把氣下沉到肚臍下方的中極穴。

２．雙掌往內翻，掌心朝下，肩肘放鬆，雙手自然往下垂，吐氣。雙手垂放到底，掌根按住，縮小腹，背挺直，停氣9秒。

重點：用鼻子吸氣吐氣時，嘴巴要閉上。

３．雙手仍扣住，沿著身體中線往上走，吸氣。當雙手過肩時，掌心往外翻，雙手往上伸直3次，把身線拉到最長，眼睛看手背。掌根按住，肩肘放鬆，屏氣9秒。

４．雙手放鬆，掌心朝前，手肘放鬆，慢慢地往下畫大圓，吐氣。

手臂疼痛：達人示範自主伸展1。圖／蘋果屋出版社提供 手臂疼痛：達人示範自主伸展2。圖／蘋果屋出版社提供

※作者介紹：

張振澤，中華民族損傷協會第4屆理事長、社團法人中華六合精武協會創會理事長，曾獲選為國術會亞洲盃、世界盃徒手擂台賽的國家隊選手，因傷開啟研究之路；洪肇欽，陸軍專科學校助理教授，國家級角力教練兼講師、國武術教練兼講師，文化大學教育推廣部氣功按摩暨民俗療法培訓班講師、正骨整復師培訓班講師。

【以上摘文段落選自：《鬼手武醫的對證徒手療法》、作者：張振澤、洪肇欽、圖文：蘋果屋出版社提供】