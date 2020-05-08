聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺醫護！5月12至17日醫護人員到13森林遊樂區免費
為感謝新冠肺炎防疫期間，全國第一線醫事人員辛勞付出守護國人的健康，農委會林務局宣布，5月12日至17日推出國際護師節優惠活動，凡持醫事人員相關證明文件的遊客，即可免費進入林務局轄管13處森林遊樂區。
包括太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。林務局歡迎醫事人員抽空前往森林環境抒放身心，又可吸收負離子、芬多精，讓森林守護民眾健康。
林務局表示，森林中的負離子濃度相較於都市地區至少高出三倍以上，芬多精的生物活性又能提升人體免疫力、平衡身心。疫情期間林務局所轄各國家森林遊樂區均已加強防疫措施，包括第一線服務人員均配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點都定期執行消毒工作，以及放置消毒用酒精讓民眾使用，民眾可安心前往遊憩。
如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至林務局「森活情報站」臉書專頁（https://www.facebook.com/twforest/ ）、台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/ )以及林務局局網(http://www.forest.gov.tw/ )查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言