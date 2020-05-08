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減醣料理在家做／飢餓救星 快速完成3道有飽足感的雞蛋料理

聯合報 / 文／今野裕之、整理／柯意如
義式蛋包的煎法步驟：讓蛋包從盤子滑進平底鍋。圖／健行文化
義式蛋包的煎法步驟：讓蛋包從盤子滑進平底鍋。圖／健行文化

對於媽媽或單身族來說，雞蛋真的很重要！就算家裡沒剩甚麼食材，只要還有幾顆蛋，肚子餓時總能快速做出滿足的加蛋料理，美味又暖胃。

許多上班族也想自己作減醣（低醣）便當，雞蛋更是不可或缺的重要食材之一，讓一餐飽足感大提升。只是每天都弄水煮蛋荷包蛋難免會吃膩，要如何利用雞蛋做出更多變化的菜色呢？

今天介紹三道讓人看了就垂涎三尺的雞蛋料理，透過料理老師指導與作者精心搭配的食材，趕緊一起來做做看喔。

【第一道：義式蘑菇蛋包】

祕訣是不用馬鈴薯，只用低醣食材製作！

義式蘑菇蛋包。圖／健行文化
義式蘑菇蛋包。圖／健行文化

● 義式蘑菇蛋包

醣量1.3g

蛋白質量12.5g

● 材料（四人份）

蛋⋯ 6 顆

蘑菇⋯ 6 顆

番茄⋯ 1/2顆

鯷魚（切片）⋯ 3 片

橄欖（黑• 切片）⋯ 25g

● Ａ料

起司粉⋯ 2 大匙

鮮奶油⋯ 1 大匙

鹽、胡椒⋯ 各少許

橄欖油⋯ 1 大匙

● 作法

１．將蘑菇切成縱切成6 ∼ 7mm寬的片狀。番茄去籽後切成8mm塊狀。

２．將1/2大匙的橄欖油放入平底鍋後加熱，將蘑菇炒透後，取出稍微冷卻。

３．將蛋打入大碗後攪散，混入步驟②料、鯷魚、A料。加入步驟①的番茄、橄欖後拌勻。

４．直徑18cm的平底鍋中加入1/2大匙橄欖油後加熱，放入步驟③料。轉中火。　

５．大幅度攪拌。半熟後蓋上蓋子，轉小火加熱約3 分鐘左右。當底部變成褐色後翻面，再加熱3 分鐘。

● 義式蛋包的煎法

１．煎蛋時容易出現外圍凝固變硬，中間卻還沒熟的狀況。所以，要由外向內大幅度的攪拌，讓煎蛋產生厚度，也能平均受熱。

２．半熟後，蓋上蓋子以小火繼續加熱約3 分鐘。

３．當底部上色後翻面。可以蓋上比平底鍋大一些的大盤子。

４．就像把蛋包蓋在盤子上，直接蓋住翻轉。

５．再讓蛋包從盤子滑進平底鍋。

【第二道：韓式豆腐鍋】

韓式料理具代表性的湯品。完成後再加入蛋，能讓口感更滑順。

● 韓式豆腐鍋

韓式豆腐鍋。圖／健行文化
韓式豆腐鍋。圖／健行文化

醣量13.4g

蛋白質量32g

● 材料（2人份）

蛋⋯ 2 顆

蛤蜊⋯ 200g

嫩豆腐⋯ 1 塊

豬五花（薄片）⋯ 180g

白菜泡菜⋯ 1/2杯

● Ａ料

麻油⋯ 2 大匙

酒⋯ 1 大匙

韓式辣椒醬⋯ 1 大匙

味噌⋯ 1 大匙

蒜（磨泥）⋯ 1/2瓣

薑（磨泥）⋯ 1/2拇指寬

辣椒粉（或一味唐辛子）⋯ 1 小匙

高湯⋯ 2 杯

醬油⋯ 1 又1/2大匙

＊高湯盡可能選擇昆布小魚乾風味

● 作法

1. 蛤蜊泡在海水程度的鹽水中1小時吐沙。豆腐切成4等分。豬肉切成容易食用的大小。

2. 白菜泡菜中加入A拌勻後放入鍋內，以小火拌炒（留意不要炒焦）。炒香後放入蛤蜊、豬肉，炒至肉色改變。

3. 在步驟②料中加入高湯，轉大火。煮沸後放入醬油、豆腐，以中火煮4 ∼ 5分鐘。最後再打入蛋。依個人喜好調整蛋的熟度。完成後也可依喜好撒上珠蔥粒（分量外）。

【雞肉丸子水波蛋湯】

將調味好的雞絞肉用湯匙做成雞肉丸子。

● 雞肉丸子水波蛋湯

雞肉丸子水波蛋湯。圖／健行文化
雞肉丸子水波蛋湯。圖／健行文化

醣量6.1g

蛋白質量24g

● 材料（2人份）

蛋⋯ 2 顆

雞絞肉⋯ 150g

蔥⋯ 1/2根

鴻喜菇⋯ 1 袋

菠菜⋯ 1/2把

● Ａ料

蒜（磨泥）⋯ 2 小匙

麻油⋯ 2 小匙

醬油⋯ 2 小匙

鹽、胡椒⋯ 各少許

水⋯ 2 杯

● Ｂ料

高湯（固狀）⋯ 1 塊

酒⋯ 1 大匙

醬油⋯ 2 小匙

鹽⋯ 少許

● 作法

1. 將雞絞肉、A料放入大碗攪拌。

2. 蔥斜切薄片。鴻喜菇去蒂剝散。菠菜用熱水汆燙後瀝乾，切成3 ∼ 4cm長。

3. 在鍋中放入分量的水、B料後開火。煮沸後，以小湯匙挖起步驟①料的雞肉放入，以中火加熱。當雞肉丸子浮起後，加入步驟②料，約煮3分鐘。

4. 煮好後打入蛋，煮到喜好的熟度。

※作者介紹

今野裕之：Brain Care診所院長。一般社團法人日本Brain Care．失智症預防研究所所長。曾於慶應義塾大學醫院、日本大學醫學部附屬板橋醫院、薰風會山田醫院等機構服務，二○一六年開設Brain Care診所。納入生活習慣、飲食習慣、環境因素、人類環境等層面進行治療，為病患量身打造適合的診療方式。目前積極投身四十歲後的失智症預防計畫等失智症的預防內容。

平岡淳子（料理指導）：食物調理搭配師。座右銘是使用年幼孩童也能安心食用的安全節令食材，做出美味健康的家庭料理。「平岡淳子　每日餐點教室」同時包含省時簡單的料理，以及製作過程不馬虎的料理而深受好評。著作包括《決定版！　就是這麼簡單「早上只要盛裝」！事先備好的超輕鬆便當350》等等。

【以上摘文選自：《雞蛋減重：豐富的蛋白質和營養素是減醣最強後盾！》、作者：今野裕之、譯者：余亮誾、圖文：健行文化提供、記者：柯意如整理報導】

書名／《雞蛋減重：豐富的蛋白質和營養素是減醣最強後盾！》、作者／今野裕之、譯者／余亮誾、圖／健行文化
書名／《雞蛋減重：豐富的蛋白質和營養素是減醣最強後盾！》、作者／今野裕之、譯者／余亮誾、圖／健行文化

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失智症 雞蛋

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