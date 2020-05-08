1968App改版台南市熱點不再最多 新北市21個熱點最多

高公局1968App的人潮示警點今天下午大改版，刪除66個熱區（含67個熱點)，新增24個熱區(含32個熱點)。其中台南市刪除11個熱區/熱點，但新增左鎮化石博物館及黃金海岸等兩處熱區，至此全台熱區/熱點最多的就不再是台南市，而是新北市有17個熱區（21個熱點）。

交通部表示，本次異動之後，全台灣將有146個熱區（含180個熱點）。交通部政務次長王國材說，本周一開始與地方政府溝通，昨天與台南市、 高雄市政府代表討論最久。其中台南市原提出24處熱區全刪，最後同意刪除11處，增加2處。他說，知道台南市地方的壓力很大，感謝台南願意列15處熱區（19個熱點）。

台南市長黃偉哲屢次批評1968App人潮警示，指台南市有24個熱區（28個熱點）為全台灣最多，還因此讓遊客不敢來玩。他於五一連假時前往尖山埤江南度假村，說度假村亮綠燈但大家臉都綠了，因為都沒有人來玩了。此次除了尖山埤江南度假村從熱區刪除，也刪掉了奇美博物館周邊／十股文化園區、 頑皮世界、學甲慈濟宮、國宅夜市、關子嶺、善化夜市、樺谷夜市、復華夜市、同安夜市、安西夜市等。

高雄市刪除的熱點／熱區最多，一口氣減少了17個熱區（18個熱點），新增5個熱區（13個熱點）。刪除的熱區以夜市居多，包括吉林、瑞北、岡山夜市、忠孝觀光、內圍、五甲自強、凱旋觀光、大社、光華、路竹、鳳山的中華夜市、興中夜市。夜市只留六合、瑞豐及林園夜市。

一併刪除的還有義大世界、高雄IKEA/家樂福、旗山轉運站、老街周邊、興達港周邊。

高雄新增5個熱區為旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園、澄清潮、蓮池潭、西子灣觀景平台。

異動之後，全台熱區/熱點最多的是新北市，本次沒有刪除熱點，還增加3處熱區/熱點，包括汐止姜子寮步道，瑞芳區報石山、烏來老街等3處，異動後為17個熱區（21個熱點）。

被黃偉哲點名熱點太少的台北市也只有新增，包括永康商圈、西門町、公館夜市、饒河街夜市、花博公園等5個熱區/熱點，現為11個熱區（12個熱點）。

王國材說，全台縣市原本建議刪82處熱區、新增39處。行政院資安處、中華電信大數據中心依擁擠度Ｖ（流量）／Ｃ（承載容量）當指標，在建議名單中，刪除V/C小於0.5的地點，新增V/C大於等於0.5的地點，也就是有機會亮黃燈的熱區。他說，黃、紅燈亮不代表禁止旅遊，只要保持社交距離，戴好口罩，都可以快樂出遊。