防疫不開實體課 北市首推線上互動課程教你養毛孩

北市動物保護處每年定期舉辦飼養犬貓課程，今年因應新冠肺炎疫情延燒，與台北市寵物商業同業公會合作，首度採用「線上互動」授課方式推出「新手毛爸媽－行為育兒先修課程」，共規畫8場次，首場於本月24日開課，即日開放網路報名（https://reurl.cc/3DeW0V），每場次限額100名，報名成功者將收到線上課程直播連結，讓毛爸媽不受疫情影響和毛小孩安心在家學習「毛知識」。

動保處動物管理組長張茂萱表示，飼養犬貓的毛爸媽最頭疼的問題，莫過於毛小孩為何不聽話、毛孩生病心急如焚卻手足無措，因此每年推出各類「毛知識」課程約6到8場次不等，每堂課則容納約30人現場聽課。

不過，今年因應疫情，特別改為線上互動課程，採用直播方式授課，每堂課可同步聽課人數也增加到100人，北市寵物商業同業公會特別邀請台北市執業獸醫師林哲宇、郭嵐忻等專業人士，為毛爸媽講授飼養毛孩前必學的寵物防疫基本健康知識，並提供「狗狗吠叫」等行為問題諮詢。

除寵物保健課程外，還有資深行為諮詢師葛雁、馬至君等多位專業講師分享「貓皇帝為什麼不理人？」等貓咪行為資訊，飼主將可藉由線上提問與講師即時互動解惑，讓毛爸媽與毛孩未來生活更和諧。