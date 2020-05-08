防疫不開實體課 北市首推線上互動課程教你養毛孩
北市動物保護處每年定期舉辦飼養犬貓課程，今年因應新冠肺炎疫情延燒，與台北市寵物商業同業公會合作，首度採用「線上互動」授課方式推出「新手毛爸媽－行為育兒先修課程」，共規畫8場次，首場於本月24日開課，即日開放網路報名（https://reurl.cc/3DeW0V），每場次限額100名，報名成功者將收到線上課程直播連結，讓毛爸媽不受疫情影響和毛小孩安心在家學習「毛知識」。
動保處動物管理組長張茂萱表示，飼養犬貓的毛爸媽最頭疼的問題，莫過於毛小孩為何不聽話、毛孩生病心急如焚卻手足無措，因此每年推出各類「毛知識」課程約6到8場次不等，每堂課則容納約30人現場聽課。
不過，今年因應疫情，特別改為線上互動課程，採用直播方式授課，每堂課可同步聽課人數也增加到100人，北市寵物商業同業公會特別邀請台北市執業獸醫師林哲宇、郭嵐忻等專業人士，為毛爸媽講授飼養毛孩前必學的寵物防疫基本健康知識，並提供「狗狗吠叫」等行為問題諮詢。
除寵物保健課程外，還有資深行為諮詢師葛雁、馬至君等多位專業講師分享「貓皇帝為什麼不理人？」等貓咪行為資訊，飼主將可藉由線上提問與講師即時互動解惑，讓毛爸媽與毛孩未來生活更和諧。
今年度課程從5月24日到9月12日，每月依狗貓不同種類分別開設共8場次課程，於5月8日、6月29日、7月27日及8月24日陸續開放網路報名，想了解更多課程資訊，也可上動保處官網（http://www.tcapo.gov.taipei）查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言