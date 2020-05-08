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影／外寄口罩卡在桃機航郵中心 立委魯明哲現場關切

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
立委魯明哲8日至桃園機場航郵中心，實地了解國人郵寄口罩到國外卡關在航郵中心的原因。記者陳嘉寧／翻攝
立委魯明哲8日至桃園機場航郵中心，實地了解國人郵寄口罩到國外卡關在航郵中心的原因。記者陳嘉寧／翻攝

政府開放國人外寄口罩等防疫物資給國外親人，首批8萬多件有許多卡在桃園機場內的中華郵政航郵中心。立委魯明哲接獲陳情後，8日至現場實地了解原因，請中華郵政加快清運，確保寄件人及收件人的權益。

魯明哲一行8日上午11時抵達航郵中心，走訪國際郵件處理線運作情形。當場打開郵件袋察看，發現寄往美國的郵件袋內還有4月27日、28日交寄的口罩，寄往法國的郵件袋內還有4月22日交寄的口罩，都還沒有送出。

魯明哲指出，6日他在立法院質詢時，交通部官員說明4月29日前交寄前往歐美國家的口罩，5月6日已經全部清完送出。但是8日實地走訪卻發現，仍舊有4月29日以前交寄的口罩躺在桃園機場航郵中心，可見交通部的說法有問題，希望中華郵政加快處理速度，來不及運出也要通知寄件人。

魯明哲表示，中華郵政公司說明，新冠肺炎疫情爆發後，航班大幅減少，貨運艙容量不足，國際航空貨運的價格翻漲好幾倍。由於國際航空郵件的費用偏低，無法提升價格去搶航空貨運艙位，只能盡力協調航空公司運送。

魯明哲認為，這些交寄的防疫物資，都是國人對親人的愛心，不應該拖延那麼久才運送，希望中華郵政盡快協調艙位送出。

立委魯明哲8日至桃園機場航郵中心，實地了解國人郵寄口罩到國外卡關在航郵中心的原因。記者陳嘉寧／翻攝
立委魯明哲8日至桃園機場航郵中心，實地了解國人郵寄口罩到國外卡關在航郵中心的原因。記者陳嘉寧／翻攝

中華郵政 口罩 桃園機場

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