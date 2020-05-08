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政府尚未強制檢驗 新北市府抽檢8款市售嬰兒床全不合格

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
靖娟基金會執行長林月琴建議民眾慎選合格嬰兒床。記者施鴻基／攝影
靖娟基金會執行長林月琴建議民眾慎選合格嬰兒床。記者施鴻基／攝影

新北市消保官抽檢市售8款嬰兒床，發現全都不合格，甚至可能導致嬰兒受傷，目前卻無法可管，只能先要求業者限期回收改正，網路平台已下架。標準檢驗局科長楊禮源說，今年9月1日起，獨立嬰兒床上市都須先受檢。

新北消保官調查的8款嬰兒床中，有4款不符國家標準，7款標示不合格，以目前嬰兒床安全規範CNS11676標準檢視，都不及格。但目前政府未強制嬰兒床檢驗才能上市，空窗期間呼籲家長要慎重選購，以免造成遺憾。

靖娟基金會執行長林月琴說，美國調查嬰兒死因，有57%是窒息死亡，她建議讓嬰兒睡硬床、仰睡，不用枕頭，避免嬰兒窒息事件。另外嬰兒床的穩定度及欄杆間距也須留意，國外有嬰兒床讓嬰兒夾死、摔死或吊死的情況。

推動抽檢的議員江怡臻目前正懷第2胎。她說，孩子小時候的嬰兒床，長大後成為遊戲床，其實非常危險，因為嬰兒床的承載重量有限，重心不穩可能危及嬰兒。

消保官廖珮伶示範其中一款嬰兒床，標示上顯示多功能床，實際上卻只能作為床邊床，一旦有7個月大嬰兒坐起，就可能摔落。業者說明時一度強辯，認為不能拿獨立嬰兒床的標準檢驗這款床邊床，問題是說明書中聲稱是「多功能嬰兒床」。

主任消保官王治宇說，市售嬰兒床目前有檢驗標準，但政府尚未要求強制納檢，在空窗期建議民眾挑選嬰兒床要特別慎重，主動詢問通過CNS11676檢驗的產品，確保嬰兒安全。

新北消保官廖珮伶示範10公斤的嬰兒一旦在不合格嬰兒床坐起，可能摔落受傷。記者施鴻基／攝影
新北消保官廖珮伶示範10公斤的嬰兒一旦在不合格嬰兒床坐起，可能摔落受傷。記者施鴻基／攝影
坊間嬰兒床產品眾多，但目前政府未強制檢驗，劣質嬰兒床可能導致孩子受傷。示意圖。記者施鴻基／攝影
坊間嬰兒床產品眾多，但目前政府未強制檢驗，劣質嬰兒床可能導致孩子受傷。示意圖。記者施鴻基／攝影

嬰兒 消保官

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