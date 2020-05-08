隨身水瓶、手鍊、友善商店互助 守護失智者不走失

近來天氣炎熱，三總5月初已收治三名中暑路倒的失智症患者。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，建議家屬可在患者身上放置水瓶、配戴愛心手鍊、縫上愛心布標、每天拍照等方式，以免患者真的走失時，也能較快尋獲。

湯麗玉說，無論天冷、天熱，患者在外都有可能凍傷或失溫可能；而失智症患者無論輕中重度，往往本身不知道要補充水分，而體內缺水會導致電解質不平衡，認知功能會更差。她建議家屬可在失智長者的身上放瓶水，並隨時叮嚀喝水、讓對方養成喝水習慣。即使家屬未陪同或在外走失時，短期內不會有過熱中暑問題。

湯麗玉說，患者身上也可申請配戴「愛的手鍊」，或將「愛心布標」縫在長輩常穿的衣服、背包、帽子上，顯示相關連絡資訊，以利警察或路人辨識及協助。

湯麗玉說，家屬若無法時時刻刻陪同失智長者外出時，建議也可向鄰近社區商家告知，設置杯水、椅子等簡易物品。若發現有民眾走路緩慢、搖晃、眼神不對等情形，可給予幫助或留下歇息，如同友善商店概念，來減低家中長者走失，甚至中暑風險。

湯麗玉表示，新冠肺炎至今，大多數人皆採取「減少出門」的措施，但按照失智症罹患的風險來看，社交互動減少，會增加罹患失智症風險。近期有患者家屬反映，防疫期間長輩的認知功能明顯退化。