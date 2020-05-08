氣象局發布高溫資訊 中南部這6縣市爆熱

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

2020-05-07 13:28