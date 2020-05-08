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樹木修剪到斷頭 立委質疑盜賣木料牟利

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立委陳椒華質疑，修剪樹木到直接斷頭，與盜賣牟利有關。圖／本報系資料照
時代力量立委陳椒華質疑，修剪樹木到直接斷頭，與盜賣牟利有關。圖／本報系資料照

時代力量立委陳椒華與護樹團體今天表示，這幾年在全台各地政府的樹木修剪工程，斷頭修剪慘案不斷，許多修剪案砍下來的枝幹比大腿還粗，經調查，發現與香菇產業高價到處收購木屑有關，樹木修剪的業者疑似為了取柴變賣，把樹木越砍越慘，如同都市裡的山老鼠

高雄愛樹人執行長莊傑任以高雄市中興公園為例表示，經調查發現業者將高價的木料和細枝葉分類，枝幹被分段整理成收購商需求尺寸，用不同車輛載走，顯示斷頭修剪與修剪亂象與木料價值有關聯性。莊傑任說，這並非個案，台灣到處都有類似現象，過度修剪不僅破壞樹木外型，也影響正常生長。

陳椒華表示，國產署身為國有資產的主管機關，卻從未依據國有資產法去監督樹木修剪資材被盜賣的問題，以台中市一年1萬5000噸起跳的枝葉量為例，若經適當分類後轉賣，將可能替市府帶來千萬的收入。陳椒華建議國產署，應比照漂流木、疏濬砂石、廢五金的處理辦法，制訂「森林以外之樹木木料收繳暨標售標準作業」，把木料好好管理再販售，並禁止承攬政府工程的景觀業者私自將木料修砍變賣。

陳椒華指出，身為樹木中央主管機關的林務局，目前對樹木修剪沒有規範和法規，也未明文禁止直徑5公分以上大枝幹剪除、禁止斷頭修剪等，如今這些大木料被發現可以轉賣給做太空包的木屑業者，若不立即修法遏止大枝幹剪除，廠商恐怕會越砍越粗。陳椒華呼籲林務局，應盡速立法完備規範、罰則。

財政部國有財產署管理處分組科長蔡芳宜表示，斷頭部分因為各縣市有不同合約，要求承作廠商需有技術資格才能承包；目前相關法令沒有政府木料堆置場的制度，只要求廠商當作一般廢棄物送到焚化廠處理。農委會林務局造林生產組簡任技正林科言說，相關單位可能忽略修剪下的木料價值屬公有財產，主計、政風單位會再要求承包廠商。

國產署 時代力量 山老鼠

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