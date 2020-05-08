影／1968台南熱門景點減半？ 黃偉哲：民眾與業者心聲

台南市長黃偉哲今天北上出席紙風車劇團記者會。針對1968熱門景點引發地方政府反彈，黃偉哲表示，他沒有要求把台南27景點砍半，是景點業者與民眾有不同看法。再加上交通部長林佳龍也親自來台南幫忙，在疫情減緩許多地方逐步解封的情況下，他希望1968能多跟中央溝通。

黃偉哲接著表示，在1968上台南熱門景點原先是27個，目前為止會保留18個，沒有減那麼多，但最後是否只保留18個或更多，目前正與交通部觀光局磋商協議，希望能得到更好的結局。