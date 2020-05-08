聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／1968台南熱門景點減半？ 黃偉哲：民眾與業者心聲
台南市長黃偉哲今天北上出席紙風車劇團記者會。針對1968熱門景點引發地方政府反彈，黃偉哲表示，他沒有要求把台南27景點砍半，是景點業者與民眾有不同看法。再加上交通部長林佳龍也親自來台南幫忙，在疫情減緩許多地方逐步解封的情況下，他希望1968能多跟中央溝通。
黃偉哲接著表示，在1968上台南熱門景點原先是27個，目前為止會保留18個，沒有減那麼多，但最後是否只保留18個或更多，目前正與交通部觀光局磋商協議，希望能得到更好的結局。
黃偉哲說，套一句衛福部長陳時中的話，如果疫情能夠降溫，台灣早日脫離疫情，其實就沒有所謂列入不列入的問題，每個地方就OK了，大方向是如此，至於中間怎樣增加或減少，每個地方因地制宜，台南的部分還在跟觀光局磋商中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言