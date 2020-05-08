新冠讓民眾悶壞 醫建議可吃富維生素C水果增活力

新冠肺炎疫情全球嚴峻，多國採取鎖國封城等防疫措施，台灣也不例外，迄今已逾10萬人居家檢疫、居家隔離，民眾也減少出門頻率，但整天待在家裡，除了看電視、打手遊，就是睡覺，快被悶壞，以致心情煩躁。

家醫科醫師呼籲，民眾在新冠肺炎疫情期間，除了做好個人防護措施外，建議可多吃含維生素C及水溶性纖維等高營養密度水果，如奇異果、柑橘類等，來掃除心靈灰暗。

亞東醫院家醫科主任陳志道表示，人是群居動物，如果長時間處於隔離狀態，易出現情緒低落、疲憊、煩躁，甚至出現失眠、注意力不集中、工作表現惡化等症狀，其中又以情緒低落、焦躁為最常見。

而疫情期間，部分民眾因常在家待著，反倒變得煩悶，出現焦慮、不安，甚至家人間出現爭吵。陳志道說，據美國醫學會雜誌精神病學期刊最新研究也指出，在新冠肺炎病毒流行期間，35%受訪者出現心理困擾，5.14%嚴重心理困擾，出現恐慌、焦慮、抑鬱等身心疾病。

陳志道說，因台灣疫情近來有趨緩，如民眾近期自覺身陷憂鬱情緒，建議多至戶外走走、曬曬陽光，或透過電話與人聊天談心外，還可多吃含維生素C且營養密度高的水果，也有改善情緒功用。而據國外研究顯示，每日食用兩顆黃金奇異果，為期六周，可以提升活力感31%；憂鬱指數顯著下降34%；疲勞指數下降38%。

長庚科技大學保健營養系主任劉珍芳，則從營養學角度來看，她說奇異果宛如「營養小金礦」、擁有多元的營養元素。除含豐富的維生素C，亦含水溶性膳食纖維、礦物質、抗氧化物以及水果酵素，促進腸胃道好菌生長之外，同時也是低GI水果，幫助穩定血糖，進而改善情緒。建議在疫情停止、回歸正常生活步調之前，可透過水果補充健康，享受美味愉悅感。