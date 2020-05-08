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病友協會研究：六成乳癌患者 因新冠使療程受影響

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

中華民國乳癌病友協會在母親節前夕，針對疫情進行「2020年新冠肺炎乳癌病友就醫及生活影響調查」，共回收604份乳癌病友意見，八成受訪者年齡介於51至70歲，其中91%屬早期乳癌。問卷結果發現，有六成病友因疫情影響療程選擇，四成影響回診時間，更有近八成（78%）因疫情影響住院陪伴者安排。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳說，影響療程選擇是有些乳癌病友剛確診，卻剛好為新冠肺炎時期，因此會考量病情是否嚴重？是否該此時開刀等因素而猶豫；影響回診部分，則是病友有的是做化療、有的是拿藥，由於慢性處方箋多為三個月一次，如在協會設立的群組上，都會有病友們討論是否晚點去拿、甚至癌友間互相調藥的情形。

此外，在住院陪伴者安排上，黃淑芳說，有些病友因新冠疫情影響，也會擔心自己若此時住院，陪伴者的安排，是否該來照顧？擔心家人頻繁進出醫院，卻多了感染新冠肺炎的風險，甚至因此而延後住院。

不過問卷也發現，疫情期間，乳癌病友平均一周在家時數增加23.52小時，與家人感情也變更好；不過平均運動時數減少11.53小時，可能因病友多數運動方式以郊外散步爬山，因疫情減少外出導致。有七成五以上病友表示，疫情結束後最想做的事就是旅遊。

黃淑芳說，還在治療期間的乳癌病友，疫情期間仍要定期回診治療，並且考量防疫檢疫政策的資源安排及行政規定，提早做好相關治療準備，遵循醫囑，以維持健康。協會設立了乳癌關懷諮詢專線（愛波專線）(02)2368-8252，近年也成立了Line群組，提供來電的病友及家屬乳癌相關問題資訊，解決病友的疑問、並給予情緒支持。

乳癌 疫情 新冠肺炎

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